Природний засіб виявився не менш ефективним за репеленти проти кліщів: про що йдеться

Кліщ / © Pixabay

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Ефірна олія герані може стати природною альтернативою хімічним засобам для захисту від кліщів. Дослідження свідчать, що окремі сполуки цієї олії здатні ефективно відлякувати паразитів.

Про це повідомило видання House Digest.

Фахівці пояснюють, що ефірну олію отримують із рослин роду Pelargonium методом парової дистиляції. Під час дослідження зразок олії герані відлякав понад 90% німф кліщів-одинаків. Також науковці встановили, що одна зі сполук у її складі демонструє репелентні властивості, подібні до DEET — одного з найвідоміших засобів захисту від комах.

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Для приготування домашнього спрею рекомендують додати 10–30 крапель ефірної олії рожевої герані до пляшки-розпилювача об’ємом 113 мл. Потім слід влити 4 столові ложки гамамелісу або суміш із 3 столових ложок води та 1 столової ложки горілки. За бажанням можна додати кілька крапель ефірних олій лаванди, лимона, кедра або часнику. Перед використанням суміш потрібно добре збовтати.

Отриманий засіб радять наносити на ділянки, де кліщі найчастіше прикріплюються, зокрема на щиколотки та нижню частину ніг. Крім того, спрей можна розпилювати біля високої трави, куп дров та інших місць, де можуть перебувати кліщі. Автори матеріалу зазначають, що такий засіб також може допомагати відлякувати комарів, мошок та інших комах.

Водночас перед першим застосуванням рекомендують протестувати спрей на невеликій ділянці шкіри або тканини, оскільки ефірні олії можуть спричиняти подразнення чи залишати сліди на одязі. Також фахівці наголошують, що ефірні олії не можна наносити безпосередньо на домашніх тварин.

Нагадаємо, лаванда може стати не лише окрасою саду, а й природним засобом захисту від небажаних шкідників. Її аромат, за даними фахівців, допомагає відлякувати мух, міль, павуків, клопів та ще кількох небажаних мешканців будинку.

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