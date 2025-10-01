Прискорюють псування: ніколи не зберігайте ці овочі та фрукти разом

Деякі продукти не можна зберігати разом через взаємний вплив на їхню якість або безпеку / © Pixabay

Під час зберігання овочів в погребі, вони можуть впливати один на одного через виділення етилену.

Деякі фрукти та овочі виділяють гази та вологу, а це прискорює дозрівання або псування продуктів, що перебувають поруч. Головною проблемою є етилен. Це безбарвний солодкий на смак газ, який є одним із найбільш вироблених хімічних продуктів, однак деякі фрукти та овочі виділяють його природним шляхом, особливо під час дозрівання. Етилен є фітогормоном, тобто регулює процеси росту і розвитку рослин. Тож варто зважати на деяке сусідство продуктів, аби вони не «сварилися» між собою.

Про які овочі та фрукти потрібно знати:

Цибуля і картопля

Яблука та лимони

Огірки та помідори

Часник і майже будь-які овочі

Не рекомендують також тримати поруч яблука й груші. Етилен, який вони виділяють, прискорює дозрівання та псує смакові якості

Натомість разом можна зберігати картоплю і буряк. Вони не виділяють значної кількості етилену, тому можуть зберігатися тривалий час без проблем.

Раніше ми писали про те, у чому треба тримати моркву, щоб вона не псувалася всю зиму. Виявляється, морква добре зберігається в піску. Однак він має бути таким, щоб під час стискання в долоні перетворювався на грудочку, а не був сухим. Для цього його варто зволожити: на 10 літрів піску — один літр води.