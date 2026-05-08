Приваблює кліщів як магніт: у саду їх може бути вдванадцятеро більше через цю рослину

Саме такі умови дозволяють їм ховатися від сонця, виживати в спеку та чекати на людину чи тварину. І проблема в тому, що деякі декоративні рослини фактично створюють для них ідеальний притулок.

Хоча більшість людей асоціює кліщів із лісом або високою травою на луках, насправді вони так само активно заселяють звичайні сади. Якщо ділянка заросла або має надто щільну рослинність — ризик зростає в рази.

Рослини, які можуть «притягувати» кліщів

Найбільш сприятливі для кліщів ті рослини, які утворюють густі, щільні зарості й довго утримують вологу біля землі. У таких мікроумовах паразити почуваються максимально комфортно.

Особливо часто у цьому контексті згадують барбарис Тунберга — популярний декоративний кущ, який активно використовують у ландшафтному дизайні. Проте його густі крони створюють щільну тінь і вологе середовище, де кліщі легко знаходять укриття.

У деяких спостереженнях зазначається, що в таких заростях їх може бути значно більше, ніж у відкритих або доглянутих зонах. Саме тому надмірна густота рослинності — ключовий фактор ризику.

Щоб зменшити ймовірність появи кліщів, важливо регулярно проводити обрізання кущів, проріджувати гілки та не дозволяти рослинам надто загущуватися. Також обов’язково прибирати сухе листя, зламані гілки та рослинні рештки — це природні «укриття» для паразитів.

Якщо такі кущі ростуть поруч із дитячими зонами або місцями відпочинку, варто додатково ізолювати їх — наприклад, кам’яними доріжками або іншими видами рослинності.

Найнебезпечніші зони в саду, де ховаються кліщі

Окрім окремих рослин, існують цілі ділянки, які кліщі обирають найчастіше:

висока, нескошена трава;

густі папороті та зарості;

узбережжя водойм і вологі зони;

територія біля компостних ям;

купи торішнього листя;

простір під щільними кущами та деревами.

Усі ці місця мають спільну рису — тінь і вологу, тобто ідеальні умови для життя кліщів.

Як реально зменшити ризик у саду

Щоб зробити ділянку безпечнішою, важливо не лише боротися з кліщами, а й позбавляти їх середовища існування. Регулярне косіння трави, прибирання органічного сміття, проріджування кущів і контроль затінених вологих зон суттєво знижують ризик їх появи.

Такий системний підхід дозволяє зробити сад менш привабливим для кліщів і значно зменшити загрозу для людей та тварин.

