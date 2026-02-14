Привітання до Дня святого Валентина 2026 року українською: сказати "я тебе кохаю" ніколи не було так просто

Привітання до Дня святого Валентина 2026 року / © pexels.com

Реклама

Ми зібрали для вас найніжніші та найщиріші українські привітання, які допоможуть висловити любов і турботу коханим, друзям і тим, хто вам дорогий. Подаруйте частинку свого серця, підніміть настрій і зробіть цей день особливим для тих, кого любите.

Привітання з Днем святого Валентина 2026 року

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

З Днем святого Валентина! Нехай у твоєму серці завжди живе любов — тепла, взаємна й окрилююча. Бажаю, щоб поруч була людина, з якою хочеться сміятися, мріяти й проживати кожен день із радістю.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

У День закоханих хочу побажати

Любові щирої, теплої, живої.

Нехай серце вміє вірити й чекати,

А щастя йде поруч із тобою.

Реклама

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

У цей особливий день хочу побажати тобі не просто кохання, а відчуття спокою й щастя поруч із дорогою людиною. Нехай любов надихає, підтримує і робить світ яскравішим.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Нехай любов, мов сонячне тепло,

Торкається душі щодня і знову.

Щоб серце щиро радість берегло

І не боялось вголос сказати «люблю».

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

З Днем закоханих! Нехай у твоєму житті буде багато ніжних слів, щирих обіймів і теплих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Хай День Валентина дарує світло,

Обійми ніжні й щирі слова.

Нехай любов живе у серці вільно

І надихає на щастя й дива.

Реклама

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Нехай цей День святого Валентина подарує тобі приємні емоції, світлі думки та впевненість у тому, що любов завжди поруч — у серці, словах і вчинках.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Кохання — це більше, ніж просто слова,

Це погляд, підтримка і віра жива.

Нехай у цей день і завжди потому

Любов зігріває твоє життя.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Вітаю з Днем закоханих! Бажаю, щоб любов була твоєю силою, натхненням і надійною опорою щодня, незалежно від дати в календарі.

Привітання з Днем святого Валентина / © ТСН

Сьогодні день для серця і мрій,

Для ніжних зізнань і теплих думок.

Нехай любов буде поруч завжди

І робить кожен твій день особливим.