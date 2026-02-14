- Дата публікації
Привітання до Дня святого Валентина 2026 року українською: сказати "я тебе кохаю" ніколи не було так просто
14 лютого весь світ святкує День закоханих — час, коли слова мають силу розтоплювати серця. Це не тільки привід подарувати валентинки чи дорогі подарунки, а й чудова можливість порадувати близьких щирими побажаннями.
Ми зібрали для вас найніжніші та найщиріші українські привітання, які допоможуть висловити любов і турботу коханим, друзям і тим, хто вам дорогий. Подаруйте частинку свого серця, підніміть настрій і зробіть цей день особливим для тих, кого любите.
Привітання з Днем святого Валентина 2026 року
З Днем святого Валентина! Нехай у твоєму серці завжди живе любов — тепла, взаємна й окрилююча. Бажаю, щоб поруч була людина, з якою хочеться сміятися, мріяти й проживати кожен день із радістю.
У День закоханих хочу побажати
Любові щирої, теплої, живої.
Нехай серце вміє вірити й чекати,
А щастя йде поруч із тобою.
У цей особливий день хочу побажати тобі не просто кохання, а відчуття спокою й щастя поруч із дорогою людиною. Нехай любов надихає, підтримує і робить світ яскравішим.
Нехай любов, мов сонячне тепло,
Торкається душі щодня і знову.
Щоб серце щиро радість берегло
І не боялось вголос сказати «люблю».
З Днем закоханих! Нехай у твоєму житті буде багато ніжних слів, щирих обіймів і теплих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.
Хай День Валентина дарує світло,
Обійми ніжні й щирі слова.
Нехай любов живе у серці вільно
І надихає на щастя й дива.
Нехай цей День святого Валентина подарує тобі приємні емоції, світлі думки та впевненість у тому, що любов завжди поруч — у серці, словах і вчинках.
Кохання — це більше, ніж просто слова,
Це погляд, підтримка і віра жива.
Нехай у цей день і завжди потому
Любов зігріває твоє життя.
Вітаю з Днем закоханих! Бажаю, щоб любов була твоєю силою, натхненням і надійною опорою щодня, незалежно від дати в календарі.
Сьогодні день для серця і мрій,
Для ніжних зізнань і теплих думок.
Нехай любов буде поруч завжди
І робить кожен твій день особливим.