70
1 хв

Привітання з Днем Державного Прапора України: в прозі, віршах, листівки українською мовою

У день, коли синьо-жовтий стяг майорить над усією країною — 23 серпня — українці відзначають День Державного Прапора.

Тетяна Мележик
Привітання з Днем Державного Прапора України

Привітання з Днем Державного Прапора України / © unsplash.com

Ми зібрали для вас добірні слова та вітання — поетичні рядки, теплі прозові звернення й яскраві листівки.

Привітання з Днем Державного Прапора України

Вітаю з Днем Державного Прапора України! Синьо-жовтий стяг є символом нашої свободи, сили й єдності. Нехай він завжди майорить над рідною землею, нагадуючи нам про мужність, гідність і непереможний дух нашого народу.

Привітання з Днем Державного Прапора України / © ТСН

Привітання з Днем Державного Прапора України / © ТСН

Синьо-жовтий стяг над світом майорить,
Він єднає нас, він серце звеселить.
З Днем Прапора вітаю я усіх,
Хай гордість за Вкраїну буде в нас на віки й віки!

Привітання з Днем Державного Прапора України / © ТСН

Привітання з Днем Державного Прапора України / © ТСН

З Днем Прапора, друзі! Нехай кольори нашого стяга надихають вас на нові звершення, дарують впевненість у майбутньому та віру в перемогу. Бажаю миру, добра і щасливих миттєвостей під мирним українським небом.

/ © ТСН

© ТСН

Два кольори — небо і стигле жито,
В них наше щастя, доля й світло.
Хай прапор гордо в небі сяє,
А Україна розквітає!

/ © ТСН

© ТСН

Сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора України — символ нашої незалежності та любові до рідної землі. Бажаю, щоб синьо-жовті барви завжди приносили світло у серця, наповнювали нас гордістю та об’єднували заради великої мети — сильної та вільної України!

