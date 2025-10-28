Привітання з Днем дідусів і бабусь / © unsplash.com

Команда ТСН.ua підготувала для вас добірку найтепліших привітань у прозі, віршах та яскравих картинках, щоб ви могли від щирого серця порадувати своїх найрідніших у це свято.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року

Бабусю, дідусю, ви — наш скарб,

Любов ваша — теплий, ніжний жар.

Хай життя вам щедро дарує дні,

Повні щастя, радості і весни!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Дорогі бабусю та дідусю! В цей день хочу подякувати вам за вашу безмежну любов, тепло і мудрі поради. Нехай кожен день буде сповнений радості, здоров’я і щасливих моментів.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Ви з нами поруч — це найбільший дар,

Ваші поради — мудрий маяк.

Хай здоров’я й радість будуть завжди,

А серце гріє тепло родини!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Любі наші дідусю та бабусю! Дякуємо за ваше терпіння, підтримку та щирість. Нехай у вашому житті завжди буде світло, спокій і моменти, що дарують усмішку.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Дідусю, бабусю, щастя без кінця,

Нехай сміх лунає в кожнім куточку серця.

Хай дні будуть світлі, мов ранковий світ,

І життя дарує вам радість і спокій вліт!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Бабусю, дідусю! Ваша турбота і любов роблять наш світ яскравішим. Бажаємо вам здоров’я, радості та нескінченних щасливих днів поруч із родиною.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Ваші руки — оберіг і тепло,

Ваші очі — як сонце в сні.

Бажаємо вам щастя і радості мало,

Щоб життя було як найкращий пісня спів!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Найрідніші наші! Дякуємо вам за вашу доброту та теплі серця. Нехай кожен день буде сповнений любові, гармонії та приємних сюрпризів.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Бабусю, дідусю, з святом вас,

Любов ваша зігріває кожен час.

Хай серце радіє, душа співає,

І кожен день щастям вас обіймає!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року / © ТСН

Любі бабуся та дідусь! Ви — наші опори та приклад мудрості. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панували радість, здоров’я та сімейне тепло.