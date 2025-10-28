- Дата публікації
Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року — гарні слова, вірші та побажання для близьких
Сьогодні, 28 жовтня, Україна та увесь світ відзначають День бабусь і дідусів — особливий день, присвячений тим, хто дарує нам безмежну любов, тепло і життєву мудрість. Це свято — можливість сказати своїм рідним слова вдячності за їхню турботу та підтримку.
Команда ТСН.ua підготувала для вас добірку найтепліших привітань у прозі, віршах та яскравих картинках, щоб ви могли від щирого серця порадувати своїх найрідніших у це свято.
Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 року
Бабусю, дідусю, ви — наш скарб,
Любов ваша — теплий, ніжний жар.
Хай життя вам щедро дарує дні,
Повні щастя, радості і весни!
Дорогі бабусю та дідусю! В цей день хочу подякувати вам за вашу безмежну любов, тепло і мудрі поради. Нехай кожен день буде сповнений радості, здоров’я і щасливих моментів.
Ви з нами поруч — це найбільший дар,
Ваші поради — мудрий маяк.
Хай здоров’я й радість будуть завжди,
А серце гріє тепло родини!
Любі наші дідусю та бабусю! Дякуємо за ваше терпіння, підтримку та щирість. Нехай у вашому житті завжди буде світло, спокій і моменти, що дарують усмішку.
Дідусю, бабусю, щастя без кінця,
Нехай сміх лунає в кожнім куточку серця.
Хай дні будуть світлі, мов ранковий світ,
І життя дарує вам радість і спокій вліт!
Бабусю, дідусю! Ваша турбота і любов роблять наш світ яскравішим. Бажаємо вам здоров’я, радості та нескінченних щасливих днів поруч із родиною.
Ваші руки — оберіг і тепло,
Ваші очі — як сонце в сні.
Бажаємо вам щастя і радості мало,
Щоб життя було як найкращий пісня спів!
Найрідніші наші! Дякуємо вам за вашу доброту та теплі серця. Нехай кожен день буде сповнений любові, гармонії та приємних сюрпризів.
Бабусю, дідусю, з святом вас,
Любов ваша зігріває кожен час.
Хай серце радіє, душа співає,
І кожен день щастям вас обіймає!
Любі бабуся та дідусь! Ви — наші опори та приклад мудрості. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панували радість, здоров’я та сімейне тепло.