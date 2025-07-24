Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер: листівки українською мовою, проза, вірші

Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер / © unsplash.com

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24 липня — дата, що має особливе значення в календарі, адже саме сьогодні відзначають День двоюрідних братів і сестер, знаний також як Cousin’s Day. Це чудовий привід згадати про тих, хто розділяв із нами дитячі витівки, родинні зустрічі та теплі спогади. Щоб ви не витрачали час на довгі пошуки привітань, ми зібрали для вас найщиріші й найкрасивіші слова для близьких серцю людей.

Це свято покликане підкреслити важливість емоційного зв’язку між двоюрідними родичами — людьми, які часто стають не лише частиною нашого роду, а й справжніми друзями на все життя. Витоки Дня кузенів — у США, проте щороку він дедалі більше підкорює серця по всьому світу. Тож не втрачайте нагоди поділитися добрим словом і подарувати усмішку тим, хто заслуговує на увагу.

Привітання з Днем двоюрідних братів та сестер

Мій дорогий двоюрідний брате / моя мила сестричко!

У це особливе свято хочу побажати тобі щастя, здоров’я й добробуту. Нехай серце завжди знає, що десь є людина, яка тебе цінує й любить — це я.

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Привітання з Днем двоюрідних братів та сестер / © ТСН

Ми не з одного дому, та з однієї крові,

У спогадах дитинства — і щастя, і любові.

З Днем двоюрідних! Хай доля буде щедра,

А наше рідне слово — завжди тепле й щире!

Привітання з Днем двоюрідних братів та сестер / © ТСН

Вітаю з Днем двоюрідних братів та сестер!

Радію, що ми маємо родинний зв’язок і спільні спогади. Бажаю тільки світла на шляху!

Привітання з Днем двоюрідних братів та сестер / © ТСН

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій дорогий двоюрідний брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я — твоя підтримка, так і знай!

Привітання з Днем двоюрідних братів та сестер / © ТСН

З Днем двоюрідних братів і сестер!

Дякую тобі за рідність, підтримку й ті миті дитинства, які ми ділили. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих днів, щирих людей і добрих несподіванок!

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