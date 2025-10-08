Привітання з Днем юриста України: в прозі, листівки українською мовою

Привітання з Днем юриста України / © Pixabay

День юриста України — це щорічне професійне свято, яке святкують 8 жовтня на знак поваги до всіх, хто присвятив себе служінню закону, захисту прав громадян та утвердженню справедливості. У цей день вітають адвокатів, суддів, нотаріусів, юрисконсультів, викладачів права та всіх фахівців юридичної сфери.

Привітання з Днем юриста — це чудова можливість висловити вдячність за важливу та відповідальну працю, побажати нових професійних здобутків, натхнення й добробуту. У цій добірці ви знайдете як офіційні та урочисті тексти, так і короткі, теплі та креативні варіанти для колег, друзів чи партнерів.

Привітання з Днем юриста України

Щиро вітаю з Днем юриста України!

Бажаю професійних успіхів, невичерпної енергії, принциповості та справедливості у всіх справах. Нехай ваша діяльність завжди сприяє утвердженню законності та добробуту в нашій державі. Міцного здоров’я, натхнення й нових здобутків!

З Днем юриста!

Ваша щоденна праця є опорою правової держави, гарантією справедливості та правопорядку. Нехай кожне ваше рішення буде виваженим, кожен крок — упевненим, а кожен день — сповненим гідності та професійної гордості. Дякуємо за вашу відданість закону та суспільству!

Шановні юристи!

Щиро вітаємо вас із професійним святом! Бажаємо гармонії між роботою та особистим життям, мудрості у прийнятті рішень, підтримки колег і вдячності людей. Нехай ваша правова місія завжди приносить задоволення та відчуття значущості!

З Днем юриста України!

Хай принципи справедливості завжди ведуть вас уперед, а професійні досягнення надихають на нові перемоги. Успіхів, визнання та натхнення у вашій важливій справі!

Вітаю з Днем юриста!

Ви — ті, хто щодня стоїть на варті справедливості, захищає права людей і утверджує закон. Бажаю невичерпної віри у свої сили, професійного зростання та яскравих життєвих моментів поза роботою. Нехай удача завжди буде на вашому боці!