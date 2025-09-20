- Дата публікації
Привітання з Днем хірурга в Україні 2025 року: листівки українською, проза
В третю суботу вересня в Україні традиційно святкують важливе професійне свято — День хірурга.
ТСН.ua підібрав для вас красиві і зворушливі привітання з Днем хірурга, а також листівки. Не забудьте привітати рідних, близьких і друзів, які працюють задля збереження життя інших.
День хірурга в Україні: привітання
Щиро вітаю з Днем хірурга!
Нехай ваша майстерність завжди рятує життя, а серце залишається сповненим відваги та доброти. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та вдячності пацієнтів за вашу щоденну самовіддану працю.
З професійним святом – Днем хірурга!
Бажаю точних рук, ясного розуму та сили духу. Нехай кожна операція проходить успішно, а вдячність пацієнтів надихає на нові досягнення.
Вітаю з Днем хірурга!
Нехай ваше життя буде сповнене гармонії, а робота приносить задоволення та добробут. Бажаю витримки у складних моментах та радості від кожного врятованого життя.
Зі святом, дорогі хірурги!
Ваша майстерність і відданість лікуванню – справжній дар для людей. Бажаю здоров’я, наснаги та благополуччя, нехай кожен день приносить успіхи та вдячність пацієнтів.
Щирі вітання з Днем хірурга!
Бажаю професійного зростання, гармонії в особистому житті та стійкості перед будь-якими викликами. Хай ваше покликання рятувати життя завжди супроводжується щастям і повагою оточуючих.