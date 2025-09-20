ТСН у соціальних мережах

Привітання з Днем хірурга в Україні 2025 року: листівки українською, проза

В третю суботу вересня в Україні традиційно святкують важливе професійне свято — День хірурга.

День хірурга в Україні: привітання

День хірурга в Україні: привітання / © unsplash.com

ТСН.ua підібрав для вас красиві і зворушливі привітання з Днем хірурга, а також листівки. Не забудьте привітати рідних, близьких і друзів, які працюють задля збереження життя інших.

День хірурга в Україні: привітання

Щиро вітаю з Днем хірурга!
Нехай ваша майстерність завжди рятує життя, а серце залишається сповненим відваги та доброти. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та вдячності пацієнтів за вашу щоденну самовіддану працю.

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

З професійним святом – Днем хірурга!
Бажаю точних рук, ясного розуму та сили духу. Нехай кожна операція проходить успішно, а вдячність пацієнтів надихає на нові досягнення.

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Вітаю з Днем хірурга!
Нехай ваше життя буде сповнене гармонії, а робота приносить задоволення та добробут. Бажаю витримки у складних моментах та радості від кожного врятованого життя.

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Зі святом, дорогі хірурги!
Ваша майстерність і відданість лікуванню – справжній дар для людей. Бажаю здоров’я, наснаги та благополуччя, нехай кожен день приносить успіхи та вдячність пацієнтів.

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Привітання з Днем хірурга / © ТСН

Щирі вітання з Днем хірурга!
Бажаю професійного зростання, гармонії в особистому житті та стійкості перед будь-якими викликами. Хай ваше покликання рятувати життя завжди супроводжується щастям і повагою оточуючих.

