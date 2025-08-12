- Дата публікації
Привітання з Днем молоді 2025 року: листівки українською, проза, вірші
12 серпня в Україні святкують Міжнародний день молоді. Саме молоде покоління — це розумні, активні та енергійні люди, які стають ключовим двигуном розвитку та оновлення нашого суспільства.
Привітання з Днем молоді актуальні для кожного у віці від 18 до 35 років. Якщо серед ваших друзів або близьких є представники цієї вікової групи, обов’язково привітайте їх зі святом! Ми підготували для вас найкращі варіанти привітань у вигляді смс, прозових текстів та віршів, а також веселі картинки, які допоможуть підняти настрій.
Привітання з Міжнародним днем молоді у віршах та прозі
Вітаю з Днем молоді! Бажаю завжди залишатися таким же енергійним, цілеспрямованим і сповненим мрій. Нехай кожен день відкриває нові можливості, а життя буде яскравим і незабутнім.
Молодість — це час яскравих мрій,
Крокуй уперед, не знай страху!
Нехай здійсняться всі твої,
Плани, що несеш у серці на крилах.
Зі святом молодості! Нехай у твоєму серці завжди палає вогонь натхнення, а навколо — підтримка справжніх друзів. Бажаю сміливо крокувати вперед і досягати найвищих вершин.
З Днем молоді вітаю щиро,
Нехай життя дарує силу й світло,
Будь завжди енергійним і вільним,
Йди до мети, не зупиняй кроків.
Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай цей особливий день нагадує, що ти маєш силу змінювати світ на краще. Будь завжди в гармонії з собою і не бійся мріяти по-справжньому.
Нехай вогонь молодості палає,
І натхнення в серці розквітає.
Будь собою, мрій і дій сміливо —
Так життя стане яскраво-новим.
З Днем молоді! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для нових ідей, яскравих вражень і великих звершень. Будь сміливим, натхненним і вір у свої сили!
Молодь — це сила, мрія й натхнення,
Крокуй у майбутнє з упевненістю.
Нехай життя ллється, як джерело,
І кожен день буде світлим і веселим.
Вітаю з чудовим святом молодості! Бажаю кожен день наповнювати радістю, новими знаннями і цікавими відкриттями. Нехай усі твої мрії збуваються легко і з задоволенням.
Вітаю з Днем, що молодість з’єднує,
Нехай успіх тебе завжди супроводжує.
Радість, любов і втіха в кожній миті —
Хай будуть твоїм постійним світлом!