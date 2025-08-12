ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Привітання з Днем молоді 2025 року: листівки українською, проза, вірші

12 серпня в Україні святкують Міжнародний день молоді. Саме молоде покоління — це розумні, активні та енергійні люди, які стають ключовим двигуном розвитку та оновлення нашого суспільства.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Днем молоді 2025 року

Привітання з Днем молоді 2025 року / © unsplash.com

Привітання з Днем молоді актуальні для кожного у віці від 18 до 35 років. Якщо серед ваших друзів або близьких є представники цієї вікової групи, обов’язково привітайте їх зі святом! Ми підготували для вас найкращі варіанти привітань у вигляді смс, прозових текстів та віршів, а також веселі картинки, які допоможуть підняти настрій.

Привітання з Міжнародним днем молоді у віршах та прозі

Вітаю з Днем молоді! Бажаю завжди залишатися таким же енергійним, цілеспрямованим і сповненим мрій. Нехай кожен день відкриває нові можливості, а життя буде яскравим і незабутнім.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Молодість — це час яскравих мрій,
Крокуй уперед, не знай страху!
Нехай здійсняться всі твої,
Плани, що несеш у серці на крилах.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Зі святом молодості! Нехай у твоєму серці завжди палає вогонь натхнення, а навколо — підтримка справжніх друзів. Бажаю сміливо крокувати вперед і досягати найвищих вершин.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

З Днем молоді вітаю щиро,
Нехай життя дарує силу й світло,
Будь завжди енергійним і вільним,
Йди до мети, не зупиняй кроків.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай цей особливий день нагадує, що ти маєш силу змінювати світ на краще. Будь завжди в гармонії з собою і не бійся мріяти по-справжньому.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Нехай вогонь молодості палає,
І натхнення в серці розквітає.
Будь собою, мрій і дій сміливо —
Так життя стане яскраво-новим.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

З Днем молоді! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для нових ідей, яскравих вражень і великих звершень. Будь сміливим, натхненним і вір у свої сили!

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Молодь — це сила, мрія й натхнення,
Крокуй у майбутнє з упевненістю.
Нехай життя ллється, як джерело,
І кожен день буде світлим і веселим.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Вітаю з чудовим святом молодості! Бажаю кожен день наповнювати радістю, новими знаннями і цікавими відкриттями. Нехай усі твої мрії збуваються легко і з задоволенням.

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем молоді 2025 року / © ТСН

Вітаю з Днем, що молодість з’єднує,
Нехай успіх тебе завжди супроводжує.
Радість, любов і втіха в кожній миті —
Хай будуть твоїм постійним світлом!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie