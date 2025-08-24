Привітання з Днем Незалежності України 2025 року: вірші, проза, листівки

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © unsplash.com

ТСН.ua підготував добірку найяскравіших привітань з Днем Незалежності України: у віршах, прозі та у вигляді красивих листівок.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року

Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю, щоб наша країна завжди квітла, а в серцях українців панували мир, любов і впевненість у майбутньому. Нехай кожен день приносить радість, а гордість за нашу землю ніколи не покидає серце.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Нехай живе країна вільна,

Де серце кожне відкрите.

Миру, радості щодня,

І добробуту незлічені літи!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

З Днем Незалежності, рідна Україно! Бажаю, щоб сила нашого народу, його мудрість і єдність завжди були опорою для розвитку та процвітання. Нехай кожен з нас відчуває радість від того, що живе в вільній і незалежній країні.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Україно, рідна ненько,

Тобі сьогодні всі вітання!

Хай мріями твоїми квітне

Любов, щастя й натхнення!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Вітаю зі святом Незалежності України! Нехай наші серця завжди палають любов’ю до рідної землі, а наші дії зміцнюють мир і добробут у державі. Бажаю натхнення, злагоди та щасливого майбутнього для кожної родини.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

З Днем Незалежності, рідна земля!

Хай сонце ясне світить завжди.

Нехай на полі, в серці й у домі

Лунає пісня радості й добробуту!