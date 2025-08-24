ТСН у соціальних мережах

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року: вірші, проза, листівки

Відбрали найтепліші й щирі слова, щоб торкнутися сердець рідних та друзів.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © unsplash.com

ТСН.ua підготував добірку найяскравіших привітань з Днем Незалежності України: у віршах, прозі та у вигляді красивих листівок.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року

Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю, щоб наша країна завжди квітла, а в серцях українців панували мир, любов і впевненість у майбутньому. Нехай кожен день приносить радість, а гордість за нашу землю ніколи не покидає серце.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Нехай живе країна вільна,
Де серце кожне відкрите.
Миру, радості щодня,
І добробуту незлічені літи!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

З Днем Незалежності, рідна Україно! Бажаю, щоб сила нашого народу, його мудрість і єдність завжди були опорою для розвитку та процвітання. Нехай кожен з нас відчуває радість від того, що живе в вільній і незалежній країні.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Україно, рідна ненько,
Тобі сьогодні всі вітання!
Хай мріями твоїми квітне
Любов, щастя й натхнення!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Вітаю зі святом Незалежності України! Нехай наші серця завжди палають любов’ю до рідної землі, а наші дії зміцнюють мир і добробут у державі. Бажаю натхнення, злагоди та щасливого майбутнього для кожної родини.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем Незалежності України 2025 року / © ТСН

З Днем Незалежності, рідна земля!
Хай сонце ясне світить завжди.
Нехай на полі, в серці й у домі
Лунає пісня радості й добробуту!

