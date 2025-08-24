- Дата публікації
Привітання з Днем Незалежності України 2025 року: вірші, проза, листівки
Відбрали найтепліші й щирі слова, щоб торкнутися сердець рідних та друзів.
ТСН.ua підготував добірку найяскравіших привітань з Днем Незалежності України: у віршах, прозі та у вигляді красивих листівок.
Привітання з Днем Незалежності України 2025 року
Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю, щоб наша країна завжди квітла, а в серцях українців панували мир, любов і впевненість у майбутньому. Нехай кожен день приносить радість, а гордість за нашу землю ніколи не покидає серце.
Нехай живе країна вільна,
Де серце кожне відкрите.
Миру, радості щодня,
І добробуту незлічені літи!
З Днем Незалежності, рідна Україно! Бажаю, щоб сила нашого народу, його мудрість і єдність завжди були опорою для розвитку та процвітання. Нехай кожен з нас відчуває радість від того, що живе в вільній і незалежній країні.
Україно, рідна ненько,
Тобі сьогодні всі вітання!
Хай мріями твоїми квітне
Любов, щастя й натхнення!
Вітаю зі святом Незалежності України! Нехай наші серця завжди палають любов’ю до рідної землі, а наші дії зміцнюють мир і добробут у державі. Бажаю натхнення, злагоди та щасливого майбутнього для кожної родини.
З Днем Незалежності, рідна земля!
Хай сонце ясне світить завжди.
Нехай на полі, в серці й у домі
Лунає пісня радості й добробуту!