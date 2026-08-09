Привітання з Днем ветеринара 2026: красиві побажання у прозі, віршах і своїми словами

З днем ветеринарної медицини / © pexels.com

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Це чудова нагода подякувати ветеринарним лікарям за їхню турботу, професіоналізм і безмежну любов до тварин.

Спеціально до свята ми зібрали найкращі привітання з Днем ветеринара 2026 у прозі, віршах і своїми словами, які можна надіслати колегам, друзям чи рідним.

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Коли День ветеринара 2026 в Україні

2026року День працівників ветеринарної медицини України традиційно святкують 9 серпня, у другу неділю останнього літнього місяця. Це професійне свято присвячене людям, які щодня рятують життя тварин, запобігають поширенню небезпечних захворювань та піклуються про безпеку харчових продуктів.

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Привітання з Днем ветеринара своїми словами

Вітаю з Днем ветеринара! Бажаю, щоб кожен робочий день приносив не лише нові виклики, а й щасливі історії одужання. Нехай вдячність власників тварин, любов пухнастих пацієнтів і повага колег надихають на нові звершення. Міцного здоров’я, добробуту та душевного тепла!

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваші знання, досвід і доброта завжди допомагають рятувати життя тим, хто не може попросити про допомогу словами. Бажаю невичерпної енергії, родинного затишку та багато приводів для посмішок.

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З Днем ветеринара! Нехай кожен хвостик, лапка чи крило, які потрапляють до ваших рук, швидко одужують. Бажаю професійних успіхів, вдячних пацієнтів, гарного настрою та здійснення всіх мрій.

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Ваша професія — це більше, ніж робота. Це справжнє покликання. Нехай кожен день дарує нові можливості, цікаві відкриття та відчуття, що ваша праця змінює світ на краще. Зі святом!

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Бажаю, щоб у житті було якомога більше радості, менше тривог і завжди знаходилися сили допомагати тим, хто цього потребує. Нехай удача супроводжує кожну справу, а добро повертається сторицею.

Короткі привітання з Днем ветеринара

З Днем ветеринара! Нехай усі пацієнти швидко одужують, а життя дарує лише приємні сюрпризи.

Щастя, здоров’я, професійного розвитку та вдячних клієнтів. Зі святом!

Бажаю, щоб ваша доброта завжди поверталася сторицею. Гарного свята!

Нехай у серці живе любов, а поруч завжди будуть ті, хто цінує вашу працю.

Здоров’я, натхнення, успіхів і мирного неба! З Днем ветеринара!

Листівки з Днем ветеринара

Листівки з Днем ветеринара / © ТСН

Листівки з Днем ветеринара / © ТСН

Листівки з Днем ветеринара / © ТСН

Привітання у віршах

Хай буде радість у житті,

Успіх чекає на путі.

Нехай здоровими всі будуть,

А добрі справи не забудуть.

***

Бажаємо сил і натхнення багато,

Щоб кожне звернення було вам як свято.

Хай щастя приходить у кожен ваш дім,

І мир та добро залишаються в нім.

***

Нехай у серці світить сонце,

Удача стукає в віконце.

Нехай здійсняться всі бажання,

Дарує доля лиш кохання.

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