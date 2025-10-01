Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН.ua

Реклама

День захисників і захисниць України традиційно пов’язаний із святом Покрови. Раніше його святкували 14 жовтня, але після переходу Православної церкви України на новий календар дата змістилася на 13 днів. Тому 2025 року День захисників і захисниць України припадає на 1 жовтня. Це чудова нагода привітати рідних та знайомих військових і висловити їм щиру вдячність за віддану службу.

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю вам сили, мужності та незламного духу. Хай ваша відвага завжди буде підтримана вдячністю рідних і вдячних сердець всіх українців.

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Сміливі, сильні, незламні,

Ви — наша гордість неземна.

Захисники рідної країни,

Щастя вам і спокою щодня!

Реклама

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

У цей день хочу подякувати вам за сміливість, відданість і любов до Батьківщини. Нехай кожен ваш день буде сповнений безпеки, гармонії та тепла близьких людей.

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Ви стоїте за нас у бою,

Віддаєте сили і душу свою.

Хай Господь береже вас завжди,

А серце від радості повниться вміло!

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай ваші зусилля завжди знаходять відгук у серцях людей, а життя буде спокійним, щасливим і повним світла.

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Захисники нашої землі,

Ваша мужність — мов вогонь у пітьмі.

Хай мир і тепло завжди буде з вами,

А вдячність людей — супутник у дні.

Реклама

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Дякуємо вам за мужність і силу, які ви проявляєте щодня заради свободи нашої країни. Бажаю здоров’я, наснаги та тепла від рідних і друзів.

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Ви бороните наш дім і країну,

Нехай же буде щастя до вас щоднини.

Сили і здоров’я, любові море,

Хай обминають вас тривоги й горе!

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Хай ваша відвага буде прикладом для всіх, а серце завжди зігріває гордість за рідну країну.

Привітання з Днем захисників і захисниць України / © ТСН

Вітаємо сміливих, відважних,

Героїв наших, рідних і вірних.

Нехай кожен день буде світлим і ясним,

А серце сповниться гордістю й ласкою.