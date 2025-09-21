ТСН у соціальних мережах

Привітання з Міжнародним днем миру: в прозі, листівки українською мовою

Щороку 21 вересня увесь світ об’єднується у бажанні миру та гармонії, відзначаючи Міжнародний день миру.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародний день миру: привітання

Міжнародний день миру: привітання / © unsplash.com

Цей день нагадує нам про важливість взаємоповаги, толерантності та солідарності між людьми та народами. Міжнародний день миру — це не лише символ, а й заклик до дій: будувати взаєморозуміння, цінувати безпеку та сприяти добробуту кожної людини. Цього дня варто задуматися про те, як власними вчинками ми можемо зробити світ спокійнішим та добрішим.

Привітання з Міжнародним днем миру

Дорогі друзі!
Вітаю вас із Міжнародним днем миру! Нехай у ваших серцях завжди живе спокій, у домівках панує гармонія, а добрі наміри та взаєморозуміння роблять світ яскравішим і теплішим. Бережімо мир у кожному дні!

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Шановні колеги та друзі!
Від щирого серця вітаю з Міжнародним днем миру. Бажаю, щоб у ваших серцях завжди було місце для доброти, щоб слова та вчинки будували мости взаєморозуміння, а життя було наповнене спокоєм та гармонією.

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Любі друзі!
У Міжнародний день миру хочу побажати вам внутрішньої рівноваги, тепла та добробуту. Нехай кожен день приносить відчуття безпеки, любові та щирої дружби, а світ навколо стане кращим завдяки нашим маленьким, але важливим добрим вчинкам.

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Дорогі співвітчизники!
Вітаю з Міжнародним днем миру! Бажаю, щоб мир панував не лише у світі, а й у серцях кожного з нас. Нехай любов і взаємоповага об’єднують людей, а добрі справи створюють гармонійне та світле майбутнє для всіх поколінь.

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Привітання з Міжнародним днем миру / © ТСН

Друзі!
У цей день, присвячений миру, хочу побажати, щоб кожна людина відчувала безпеку та спокій у своєму житті. Нехай добрі слова, щирі посмішки та взаємопідтримка стають нашою щоденною реальністю. Бережімо мир разом!

