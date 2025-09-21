- Дата публікації
Привітання з Всенародним днем батька 2025 року: проза, красиві листівки українською
Щороку, 21 вересня, в Україні святкують Всенародний день батька — свято, яке покликане вшанувати чоловіків, які виконують одну з найважливіших ролей у житті кожної родини.
Це день вдячності, поваги та любові до тих, хто виховує, підтримує та надихає своїх дітей, залишаючись прикладом сили, відповідальності та мудрості. Вшановуючи батьків, ми підкреслюємо важливість родинних цінностей і ті безцінні моменти, які формують наше життя.
Привітання з Всенародним днем батька
З Днем батька! Дякую тобі за твою мудрість, терпіння та безмежну любов. Ти завжди був для мене прикладом сили й доброти.
Вітаю з Днем батька! Бажаю здоров’я, радості та багато щасливих моментів разом із родиною.
З Днем батька! Дякую, що завжди рятуєш від проблем, навіть якщо спершу радив “почекати”. Ти найкращий!
Батьку, твоє серце — як маяк у життєвому морі. Вітаю з Днем батька і бажаю світла, тепла та гармонії в кожному дні.
З Днем батька! Дякую за всі твої поради, за віру в мене та за те, що завжди поруч. Ти — моя опора і натхнення.