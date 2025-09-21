ТСН у соціальних мережах

Привітання з Всенародним днем батька 2025 року: проза, красиві листівки українською

Щороку, 21 вересня, в Україні святкують Всенародний день батька — свято, яке покликане вшанувати чоловіків, які виконують одну з найважливіших ролей у житті кожної родини.

Привітання з Всенародним днем батька

Привітання з Всенародним днем батька / © unsplash.com

Це день вдячності, поваги та любові до тих, хто виховує, підтримує та надихає своїх дітей, залишаючись прикладом сили, відповідальності та мудрості. Вшановуючи батьків, ми підкреслюємо важливість родинних цінностей і ті безцінні моменти, які формують наше життя.

Привітання з Всенародним днем батька

З Днем батька! Дякую тобі за твою мудрість, терпіння та безмежну любов. Ти завжди був для мене прикладом сили й доброти.

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Вітаю з Днем батька! Бажаю здоров’я, радості та багато щасливих моментів разом із родиною.

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

З Днем батька! Дякую, що завжди рятуєш від проблем, навіть якщо спершу радив “почекати”. Ти найкращий!

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Батьку, твоє серце — як маяк у життєвому морі. Вітаю з Днем батька і бажаю світла, тепла та гармонії в кожному дні.

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

Привітання з Всенародним днем батька / © ТСН

З Днем батька! Дякую за всі твої поради, за віру в мене та за те, що завжди поруч. Ти — моя опора і натхнення.

