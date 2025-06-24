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Привітання зі святом Івана Купала 2025 року: листівки, вірші та проза до наймістичнішого дня року
24 червня українці святкують давнє народне свято — Івана Купала. В ньому поєдналися язичницькі та християнські традиції. Тематичні листівки, вірші та проза допоможуть привітати рідних і друзів зі святом.
Вітаю тебе зі світлим і магічним святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує оновлення душі, а ранкова роса змиє втому й тривоги. Бажаю любові, що розквітне, як папороть у купальську ніч, радості в кожному дні та гармонії з природою і собою.
Із голови вінок хутчіш знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе занесе!
Зі святом Івана Купала! Нехай це чарівне літнє свято наповнить твоє серце теплом, спокоєм і вірою у диво. Бажаю міцного здоров’я, родинного добробуту, щирих емоцій і сонячних днів, які запам’ятаються як найкращі миті літа.
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!
Кохана (коханий), з Івана Купала тебе! У цю особливу ніч хай наші душі ще сильніше відчують одне одного. Бажаю, щоб кожна мить поруч була, як вогонь купальського багаття — тепла, яскрава й незгасна. Хай наша любов буде міцною, як вікові дерева, і чистою, як джерельна вода.