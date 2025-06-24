Привітання зі святом Івана Купала 2025 року: листівки, вірші та проза до наймістичнішого дня року

Привітання з Іваном Купалом 2025 / © Фото з відкритих джерел

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Вітаю тебе зі світлим і магічним святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує оновлення душі, а ранкова роса змиє втому й тривоги. Бажаю любові, що розквітне, як папороть у купальську ніч, радості в кожному дні та гармонії з природою і собою.

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

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Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Зі святом Івана Купала! Нехай це чарівне літнє свято наповнить твоє серце теплом, спокоєм і вірою у диво. Бажаю міцного здоров’я, родинного добробуту, щирих емоцій і сонячних днів, які запам’ятаються як найкращі миті літа.

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Цей день Іван Купала

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Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

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І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Кохана (коханий), з Івана Купала тебе! У цю особливу ніч хай наші душі ще сильніше відчують одне одного. Бажаю, щоб кожна мить поруч була, як вогонь купальського багаття — тепла, яскрава й незгасна. Хай наша любов буде міцною, як вікові дерева, і чистою, як джерельна вода.

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