ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року: листівки, вірші та проза до наймістичнішого дня року

24 червня українці святкують давнє народне свято — Івана Купала. В ньому поєдналися язичницькі та християнські традиції. Тематичні листівки, вірші та проза допоможуть привітати рідних і друзів зі святом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Іваном Купалом 2025

Привітання з Іваном Купалом 2025 / © Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе зі світлим і магічним святом Івана Купала! Нехай ця ніч подарує оновлення душі, а ранкова роса змиє втому й тривоги. Бажаю любові, що розквітне, як папороть у купальську ніч, радості в кожному дні та гармонії з природою і собою.

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Зі святом Івана Купала! Нехай це чарівне літнє свято наповнить твоє серце теплом, спокоєм і вірою у диво. Бажаю міцного здоров’я, родинного добробуту, щирих емоцій і сонячних днів, які запам’ятаються як найкращі миті літа.

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Привітання зі святом Івана Купала 2025 року / © ТСН

Кохана (коханий), з Івана Купала тебе! У цю особливу ніч хай наші душі ще сильніше відчують одне одного. Бажаю, щоб кожна мить поруч була, як вогонь купальського багаття — тепла, яскрава й незгасна. Хай наша любов буде міцною, як вікові дерева, і чистою, як джерельна вода.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie