Психіатр розкрив п'ять ознак того, що ви перебуваєте в нарцисичних стосунках: перевірте себе

Експерт дослідив деякі ознаки нарцисичного насильства у стосунках, включаючи вибачення, навіть якщо ви ні в чому не винні, і втрату довіри.

Доктор Сохом Дас, 44 роки, є судовим психіатром із Лондона, а також творцем контенту на YouTube. На своєму каналі A Psych for Sore Minds доктор Дас охоплює низку тем, пов’язаних із психічним здоров’ям і злочинністю.

Як професійний судовий психіатр-консультант і свідок-експерт, згідно з його біографією на YouTube, доктор Дас "особисто оцінив сотні пацієнтів у в’язницях, закритих психіатричних палатах і судах по всій Великобританії". У нещодавньому відео на каналі під назвою "Нарцисичні образливі стосунки: які ознаки?" він обговорив нарцисичні стосунки, окресливши деякі характеристики таких пар.

За словами психіатра, основна ознака того, що ви перебуваєте в нарцисичних стосунках, стосується рівня вашої впевненості. У відео він пояснює: "Перш за все, це значна втрата впевненості, тому ви не хочете розмовляти з незнайомими людьми чи навіть з друзями та родиною. Насправді ви навіть не хочете виходити з дому".

Це, як наслідок, впливає на інші сфери поведінки, пояснює він, зазначаючи, що: "Ще одним свідченням цієї втрати впевненості є те, що вам важко приймати рішення самостійно". За його словами, це може поширюватися, наприклад, на проблеми під час прийняття рішень на роботі.

За словами доктора Даса: "Це відбувається тому, що кривдник поступово знищує вашу власну самооцінку та вашу впевненість, а інша сторона, яка певним чином пов’язана, полягає в тому, що ви завжди думаєте, що проблеми є вашою провиною".

"Отже, ви звинувачуєте себе, наприклад, у своїх непростих друзях і родині, які, насправді просто піклуються про вас. Вам промили мізки, щоб ви так думали".

Наступна ознака, яку перераховує психіатр, — це вибачення, часто навіть якщо це не ваша провина — особливо перед кривдником. "Ви ходите по яєчній шкаралупі й витрачаєте більшу частину енергії, намагаючись не викликати гнів або суперечки з боку партнера", — пояснює він.

Останньою ознакою, яку доктор Дас описує у відео, є відчуття ізоляції від інших. Описуючи це у відео, він каже, що жертви таких стосунків відчувають почуття ізоляції та замкнутості, що, за його словами, змусить їх "бути самотніми і... ніби вони втратили своє почуття ідентичності".

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