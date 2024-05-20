Психолог назвав фразу, яку батьки ніколи не повинні говорити своїй дитині

Щоб дитина виросла щасливою, вміла вибудовувати правильну комунікацію з іншими людьми і могла досягати успіхів, її треба правильно виховувати. Батьки досить часто через непослух своєї малечі вдаються до прийому залякування, оскільки вважають цей метод найбільш ефективним. Така модель взаємодії з дитиною вкрай негативно впливає на все її майбутнє. Тому психологи рекомендують утримуватися від цього і назавжди виключити зі свого лексикону фразу, яка може зруйнувати життя дитини.

Яких слів не можна говорити своїй дитині, щоб не зруйнувати її майбутнє

Ресурс Huffpost наводить приклад думки одного з дитячих психологів, який розповів про типовий заборонений і вкрай шкідливий для дитячої психіки прийом, до якого вдаються батьки під час виховання малечі. Найчастіше батьки так роблять, коли дитина, наприклад, не хоче йти додому після прогулянки чи не виконує того, що вимагають від неї дорослі.

У такому випадку батьки говорять: "Я йду від тебе, прощавай! Тепер ти назавжди залишишся сам/сама", - і насправді починають іти. Тоді малеча, помічаючи, що батько чи мати йдуть від неї, починає наздоганяти дорослих, боячись, що її справді можуть покинути.

Така модель поведінки дійсно спрацьовує з маленькими дітьми, які ще не вміють розрізняти, коли батьки говорять правду, а коли блефують. І саме це руйнівним чином впливає на дитячу психіку. Мало того, що в дорослому житті дитина почне заслуговувати любов інших до себе, щоб не бути покинутою, то вона зовсім припинить довіряти людям і буде їх боятися.

Коли батьки таким чином примушують свою дитину до послуху, вона починає сумніватися у своїй цінності. У підлітковому віці це може вилитися у постійні конфлікти, бо дитина не довірятиме своїм батькам, вважаючи на підсвідомому рівні, що вони бажають їй найгіршого і не люблять її.

Експерти наголошують, що в дитині потрібно підтримувати віру й упевненість того, що вона потрібна своїм батькам і завжди може розраховувати на їхню допомогу. Тому свою малечу треба любити й усіляко показувати їй, що ви її завжди підтримуватимете, незважаючи навіть на те, що вона виявила непослух. Така поведінка батьків виховуватиме в дитині здорову самооцінку. Вона у майбутньому не буде заслуговувати любов інших людей послухом та ігноруванням власних потреб заради гарного ставлення до себе.

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