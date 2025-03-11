Психологи назвали дві головні причини, через які людині важко знайти свою другу половинку

Експерти говорять, що найголовнішою причиною того, що в сучасному світі так багато одиноких людей є розбіжності життєвих цілей та цінностей.

Наприклад, якщо одні люди хочуть будувати стосунки, створювати сім’ї та народжувати дітей, то інші мають зовсім далекі від цього наміри, їх цікавлять подорожі, отримання яскравих емоцій та нових вражень, кар’єра чи бізнес. І купа відповідальності у вигляді родини таким людям зовсім не потрібна.

А коли двоє з різними поглядами на життя зустрічаються і намагаються побудувати стосунки, відбувається конфлікт інтересів, за яким іде розчарування, що межує з депресією, і така пара неминуче розходиться.

За словами психологів за останню чверть століття соціальні цінності зазнали значних трансформацій, а це у свою чергу порушило традиційні уявлення про створення родини. Якщо ще два десятиліття тому створення сім'ї та народження дітей у віці 20-25 років вважалося загальноприйнятою нормою, то зараз молодь хоче займатися своїм саморозвитком та кар’єрою чи просто насолоджуватися життям. Емансипація і прагнення до самореалізації стають пріоритетними, що створює додаткові складнощі в побудові особистих взаємин.

Другою причиною самотності багатьох людей є страх повторити негативний досвід минулого і знову пережити емоційний біль. За словами психологів, розчарування приходить тоді, коли люди переживають кілька короткотривалих романів, хоча вони розраховували на довгострокові та стабільні романтичні стосунки.

Іноді навіть після одного невдалого випадку людина може думати, що всі брехуни, які хочуть скористатися нею, тому намагається відсторонитися від романтичного спілкування, щоб убезпечити себе від розчарувань та болю.

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