Психологи назвали лише одну рису, яка робить людину неймовірно привабливою, і це не краса

Британський психолог Імонн Фергюсон ініціював дослідження, під час якого було виявлено, що найпривабливішою людину робить її вміння співпереживати іншим. Виявляється, що магнетизмом нас наділяє саме людяність. Ця особлива здатність співчувати й розділяти почуття інших перекриває фізичну красу чи будь-які інші риси характеру.

Як співчуття впливає на особисті стосунки

Науковці переконують, що емпатія є фундаментальною рисою характеру для побудови гармонійних і довготривалих взаємин. Оскільки співпереживання дозволяє глибше розуміти почуття та переживання партнера. А це у свою чергу створює атмосферу довіри та взаєморозуміння у парі. Психологи говорять, що іноді жінки можуть навіть не усвідомлювати, що для них співчуття є важливою рисою характеру чоловіків. Фергюсон вважає, що саме емпатія робить чоловіка найпривабливішим і здатним вибудовувати міцні відносини.

Дослідження показали, що саме в емпатичних партнерів виходить вибудовувати міцні та довготривалі стосунки. І це стосується не лише закоханих пар. Психологи переконують, що ділові комунікації, які ґрунтуються на взаємодовірі, розумінні та співпереживанні, є більш прибутковими, вигідними й довготривалими.

Співчуття, як зазначають учені, це не ознака чутливості, а справжня мужність та сила. Саме тому ця риса людської особистості робить людину магнетичною та привабливою в очах інших. Розвиваючи в собі емпатію, здатність розуміти почуття та співпереживати, ми не лише покращуємо свої стосунки з іншими людьми, а й стаємо щасливішими та успішнішими.

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