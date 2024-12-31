Психологи назвали три фрази, які не можна говорити 31 грудня своїм близьким

Багато хто не надає важливого значення тим фразам, які може сказати зопалу, а дарма, лише одним словом можна зіпсувати стосунки, як зазначають експерти з комунікації.

Останній день року традиційно найнапруженіший. Усе треба встигнути – і салати приготувати, і святковий стіл накрити, і новорічний настрій собі створити. Не всім вдається витримати таку напругу, будь-яке сказане на емоціях слово може перетворитися у справжній конфлікт. Тому психологи рекомендують по можливості бути обережнішими у своїх висловлюваннях і намагатися тримати себе в руках.

Які три фрази краще не говорити напередодні Нового року, щоб не зіпсувати стосунки з рідними

"Як ви мене дістали вже з цими святами!" Той, хто говорить такі слова, нехтуєте почуттями інших людей, для яких новорічне свято може бути дуже важливими. Адже це час, проведений із дітьми, батьками, із близькими та друзями. А ці слова просто знецінюють усе.

Той, хто говорить такі слова, нехтуєте почуттями інших людей, для яких новорічне свято може бути дуже важливими. Адже це час, проведений із дітьми, батьками, із близькими та друзями. А ці слова просто знецінюють усе. "Я планую проводити цей Новий рік на самоті". Як пояснюють психологи, найчастіше за допомогою цієї фрази люди намагаються маніпулювати іншими або хочуть звернути на себе увагу.

Як пояснюють психологи, найчастіше за допомогою цієї фрази люди намагаються маніпулювати іншими або хочуть звернути на себе увагу. "Повернемося до цього питання після свят". Експерти вважають, що людина, яка говорить ці слова, зовсім не збирається повертатися до цієї теми. Тому краще з’ясувати все одразу, навіть якщо питання для обговорення не дуже приємне.

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