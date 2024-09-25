Психологи назвали три запитання, які в жодному разі не можна ставити на першому побаченні — все зіпсуєте

Дуже важливо справити правильне враження на першому побаченні, адже від цього залежить, чи буде у вас продовження спілкування. Запам'ятайте, що не можна запитувати на першому побаченні.

Взагалі, психологи впевнені, що не існує повністю заборонених тем. Хоча більшість все-таки радить не торкатися розмов про фінанси чи політики. Остання тема вважається дещо делікатною. Але якщо ви захоплюєтесь політикою і шукаєте однодумця, тоді краще згадати про це саме на першому побаченні, а не чекати на наступні.

Однак, існує три запитання, які не варто ставити на першому побаченні, тому що вони можуть зіпсувати абсолютно все.

Коли ти востаннє був/була у стосунках?

Звичайно, дуже спокусливо запитати про останні стосунки людини, особливо, якщо вони були серйозними. Однак, кажуть психологи, подібні запитання зовсім не підходять для першого побачення. Історія знайомств та, тим більше, серйозних стосунків — це табу. Колишній на нове побачення "приводити" не варто. Залишайтеся присутніми тут і зараз. Основна мета будь-якого побачення — флірт. А тому слід бути грайливими і не бути надто допитливими на рахунок колишніх.

Хочеш піти на друге побачення?

Це може здатися дивним, але не варто одразу кликати людину на друге побачення, поки ви перебуваєте чи закінчуєте перше. Психологи стверджують, що краще знайти час, щоб подумати, чи хочете ви взагалі продовжувати знайомство з цією людиною.

Ба більше, якщо ви запитаєте людину, чи хоче вона піти на друге побачення, то вона зазвичай точно відповість "так", але це може бути зовсім не правдива відповідь. Справа в тому, що людям незручно відмовляти в такі моменти. Якщо ви все-таки хочете, щоб друге побачення відбулося, краще перевести розмову на те, що ви обговорювали. Наприклад, сказати: "Колись ми повинні це перевірити". Тобто, ви натякаєте, що хочете піти на побачення знову.

Чи не хочеш продовжити наше побачення в другому ресторані/кафе?

Загалом, якщо ви хочете, щоб побачення не закінчувалося, то це хороший знак, але психологи все-таки впевнені, що краще так не робити. Проблема полягає в тому, що, чим довше перше побачення, тим більше в ньому інтимності. Таке відчуття помилкове, тому що ви не знаєте, чи ці стосунки можуть розвинутися в щось постійне та серйозне.

Якщо ви обоє відчуваєте міцний зв'язок, краще продовжити його на других побаченнях. Як би добре вам зараз не було, залишіть бажання спілкування, щоб воно зросло і стало сильнішим. Побачите, що тоді магія другого побачення не змусить на себе довго чекати.

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