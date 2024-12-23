Психологи назвали єдину причину, через яку чоловіки повертаються до своїх колишніх жінок

Розставання та возз'єднання – це вкрай складні та зовсім непередбачувані етапи у взаєминах.

Часто чоловік вирішує повернутися тому, що усвідомлює справжню цінність своєї жінки та відчуває глибокий емоційний зв’язок із нею, як пише Ukr.Media.

У чоловіків та жінок етап розлучення проживається по-різному. Чоловік спочатку радіє тому, що нарешті вільний від будь-яких зобов’язань перед жінкою. Однак із часом починає страждати. А жінка, навпаки, спочатку відчуває біль, а вже потім, переживши складний етап, починає насолоджуватися своєю свободою.

Тож чому чоловік повертається до своєї жінки? Психологи говорять, що у більшості випадків на це рішення впливає саме процес розставання. Якщо в момент розставання жінка поводиться стримано, не намагається у будь-який спосіб повернути чоловіка, то він у більшості випадків повертається назад.

Експерти пояснюють це тим, що у чоловіка спрацьовує інстинкт самозбереження. Він знає, що у стосунках із цією жінкою почуватиметься спокійно. Тому її цінність в рази зростає саме після розлучення, вона для нього стає справжнім ідеалом.

Однак тут може бути один нюанс. Не кожна жінка готова прийняти назад свого колишнього. Якщо він з’являється тоді, коли вона пережила страждання та біль через розлучення, то шансів у нього практично немає.

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