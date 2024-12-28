Психологи розповіли, який зв'язок існує між кішками і їхніми господарями

Виявилося, що кішки поводяться, наче маленькі діти, а їхні моделі поведінки можуть бути дуже різноманітними. Про це психологи розповіли в випуску журналу Current Biology.

За результатами дослідження фахівців з Орегонського державного університету, хоча кішки завжди вважалися більш "незалежними" домашніми улюбленцями, ніж, наприклад, собаки, їхня прив'язанність до господарів є значно глибшою.

Дослідники вирішили поспостерігати за поведінкою молодих кішок, які певний час проводили в кімнаті разом зі своїми господарями, а пізніше залишалися на самоті. І результати всіх дуже вразили.

Зокрема, близько 60% тварин продемонстрували "безпечну" модель поведінки. Тобто, коли господарів не було поряд, кішки відчували легку ностальгію, але зберігали при цьому баланс між дослідженням світу, що їх оточує, та бажанням спілкуватися. Вони не боялися залишатися наодинці та без проблем адаптувалися до змін в обстановці.

Проте, інша частина кішок продемонструвала так звану "небезпечну" модель поведінки. В психології вона означає, що, коли господарів не було поряд, ці тварини одразу відчували сильне занепокоєння. При чому, цей тип поведінки залишався навіть після повернення людини. Кішки часто не знаходили собі місця, нервували. Дехто міг ухилятися від спілкуванні, інші ж, навпаки, проявляли певні ознаки стресу і активно шукали контакту.

Як зазначають вчені, такі моделі поведінки є типовими для маленьких дітей. А це свідчить про те, що кішки можуть розвивати свої соціальні навички, на відміну від собак. Тому можна з упевненністю сказати, що для деяких котів господарі стають, наче "батьками".

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