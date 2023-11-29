Психологічний тест: виявляється, борода може багато розповісти про характер власника

Звичайно, часто борода несе чисто естетичний характер, але психологи впевнені, що її форма і пишність можуть багато розповісти про темперамент та характер чоловіка.

Після проведення масштабних досліджень фахівці виділили чотири основні види борід. На ілюстрації нижче ви можете побачити їхні приклади.

Тест на бороду / Фото: Фото з відкритих джерел

Тепер справа за малим: зіставте бороду свого чоловіка чи партнера з малюнком. Ви зможете дізнатися все про його характер і темперамент.

Класична борода

Густа чоловіча борода класичної форми з вусами свідчить про те, що перед вами справжній консерватор. Така людина звикла завжди відповідати за свої слова, вона багато працює і не любить боягузів. Втім, у таких чоловіків є і свої недоліки. Зокрема, носії класичної бороди можуть бути грубуватими, часто схильні всі проблеми вирішувати силою.

"Козляча" борідка

Хоча назва такої бороди і звучить як жарт, її носії часто дуже розумні люди з відмінним почуттям гумору та власним стилем. Крім того, вони мало чого соромляться або бояться. А ще чудово розуміють всі натяки. Та є у таких людей і недоліки. І часто вони дуже суттєві. Зокрема, носії такої бороди не ставлять на перше місце нікого, крім себе. Вони вміють брехати прямо у вічі, зазвичай дуже хитрі та з легкістю маскують свої почуття.

Борода-щетина

Вона говорить про відхідливий та легкий характер її носія. Це спокійні люди, які ніколи не втрачають самоконтролю. Часто мають схильність до аскетизму, легкі на підйом, тому люблять подорожувати. Головним мінусом власника такої бороди є те, що він може бути легковажним і не зважає на матеріальні цінності.

Французька борода

Такі чоловіки справжнісінькі франти, але впевнені в собі і мають елегантний стиль. Зазвичай у них добре організоване і впорядковане життя, вони чистюлі, які вміють збалансувати все навколо. Це мудрі, добродушні і добрі чоловіки. Але вони можуть бути дещо нудними і не любять подорожувати.

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