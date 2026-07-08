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Постійне відволікання на смартфон під час спілкування отримало назву «фабінг». За словами психологині, ця звичка здатна підвищувати рівень тривожності, погіршувати сімейні та дружні стосунки, а також впливати на емоційний стан людини.

Про це пише «Egeszseg kalauz».

Доцент Інституту психічної гігієни Університету Земмельвейса Жужанна Папп пояснює, що цифрові технології стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Водночас надмірне занурення в онлайн-світ призводить до того, що люди перестають повноцінно бути присутніми у реальному житті.

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Фахівчиня зазначає, що фабінг — це ситуація, коли людина настільки захоплена смартфоном, що ігнорує співрозмовника поруч. Телефон також може використовуватися як спосіб уникнення неприємних розмов або сімейних конфліктів.

Чому варто відкладати телефон

За словами психологині, дослідження свідчать, що сім’ї, у яких існують періоди без використання телефонів, загалом почуваються щасливішими.

Вона рекомендує запроваджувати «захищений час» без гаджетів, наприклад під час спільних прийомів їжі або перед сном. Такі правила допомагають не лише зміцнити стосунки, а й позитивно впливають на психічне здоров’я.

Експертка також радить не запроваджувати жорсткі заборони, а виробляти сімейні правила користування гаджетами разом. При цьому батьки мають самі дотримуватися встановлених домовленостей, адже власним прикладом вони формують поведінку дітей.

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Як цифровий детокс впливає на психіку

Жужанна Папп наголошує, що нервова система потребує періодичного відпочинку від постійного потоку інформації та безперервних сповіщень.

За її словами, цифровий детокс допомагає відновити здатність до саморегуляції та знижує залежність від миттєвого отримання інформації. Вона радить хоча б під час відпустки менше користуватися телефоном, а більше читати книги, газети, розгадувати кросворди або просто спостерігати за навколишнім світом.

Психологиня звертає увагу, що важливо контролювати не тільки тривалість користування гаджетами дітьми, а й зміст контенту.

Вона наголошує, що вікові обмеження для фільмів та ігор допомагають уникнути перевантаження нервової системи дитини. Регулярне споживання контенту, який не відповідає віку, може негативно впливати на концентрацію уваги та здатність до саморегуляції.

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За словами експертки, головна мета полягає не у повній відмові від сучасних технологій, а в усвідомленому використанні смартфона як інструмента, а не центру повсякденного життя.

Нагадаємо, компліменти здатні не лише тішити, а й отруювати стосунки. Здавалося б, теплі слова мають зміцнювати любов і довіру, однак деякі з них лише створюють ілюзію турботи, приховуючи маніпуляцію чи тиск.

Деякі фрази можуть стати формою прихованого контролю, якщо за ними стоїть спотворене очікування або страх. Похвала — це не завжди про любов, іноді це сигнал: «Мені вигідно, щоб ти залишався саме таким».

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