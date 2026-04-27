Психолог назвав головного вбивцю кохання у стосунках: перевірте себе
Психологи виявили поведінку, яка робить із коханої людини ворога.
Стосунки потребують щоденної праці, але одна помилка здатна знищити їх назавжди. Психолог Марк Треверс назвав критичну звичку, яка діє як отрута для партнерів.
Про це пише Forbes.
Однією з головних загроз для стосунків є зневага. Це не просто різниця в поглядах чи суперечки. Як пояснює Треверс, зневага виникає тоді, коли один партнер відчуває свою перевагу над іншим. Вона проявляється у саркастичних зауваженнях, насмішках, закочуванні очей або знеціненні емоцій партнера.
Такі прояви означають не лише невдоволення певною поведінкою, а й удар по особистості людини. У результаті між партнерами з’являється емоційна дистанція, яка з часом лише зростає і може стати непереборною.
Найчастіше кохання руйнує зневага — чому
Фахівці зазначають, що саме зневага найчастіше передує розриву. Вона діє як «отрута», поступово руйнуючи довіру та взаємну повагу. Крім того, постійний стрес у таких стосунках може негативно позначатися навіть на фізичному здоров’ї, зокрема на імунній системі обох партнерів.
«Зневага — це акт морального приниження. Вона робить партнера ворогом, а не союзником. Саме тому її вважають убивцею кохання №1», — зазначають дослідники.
Як врятувати стосунки?
Щоб зберегти стосунки, експерти радять звернути увагу на кілька важливих підходів.
Зосереджуватися на вдячності: замість критики варто помічати і цінувати позитивні якості партнера.
Говорити про власні почуття, а не звинувачувати: замість «ти завжди все псуєш» краще сказати «я почуваюся засмученим, коли це стається».
Розвивати вміння слухати: уважне й безоцінне слухання допомагає відновити взаєморозуміння та емпатію у парі.
До слова, адвокат із розлучень Джеймс Секстон стверджує, що стосунки руйнуються не через великі конфлікти, а через поступове зникнення уваги та накопичення дрібних образ. Щоб зупинити цей процес, не потрібні грандіозні жести — достатньо щоденних п’ятисекундних дій, які відновлюють емоційний зв’язок. Це можуть бути короткі повідомлення з нагадуванням про спільні моменти, записки з вдячністю перед виходом з дому або надіслана пісня, що асоціюється з партнером. Головна порада — не чекати на кризу, а регулярно давати партнеру сигнал, що він цінний і помічений.