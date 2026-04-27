Психолог назвав головного вбивцю кохання у стосунках: перевірте себе

Пара / © Freepik

Реклама

Стосунки потребують щоденної праці, але одна помилка здатна знищити їх назавжди. Психолог Марк Треверс назвав критичну звичку, яка діє як отрута для партнерів.

Про це пише Forbes.

Однією з головних загроз для стосунків є зневага. Це не просто різниця в поглядах чи суперечки. Як пояснює Треверс, зневага виникає тоді, коли один партнер відчуває свою перевагу над іншим. Вона проявляється у саркастичних зауваженнях, насмішках, закочуванні очей або знеціненні емоцій партнера.

Реклама

Такі прояви означають не лише невдоволення певною поведінкою, а й удар по особистості людини. У результаті між партнерами з’являється емоційна дистанція, яка з часом лише зростає і може стати непереборною.

Найчастіше кохання руйнує зневага — чому

Фахівці зазначають, що саме зневага найчастіше передує розриву. Вона діє як «отрута», поступово руйнуючи довіру та взаємну повагу. Крім того, постійний стрес у таких стосунках може негативно позначатися навіть на фізичному здоров’ї, зокрема на імунній системі обох партнерів.

«Зневага — це акт морального приниження. Вона робить партнера ворогом, а не союзником. Саме тому її вважають убивцею кохання №1», — зазначають дослідники.

Як врятувати стосунки?

Щоб зберегти стосунки, експерти радять звернути увагу на кілька важливих підходів.

Реклама

Зосереджуватися на вдячності: замість критики варто помічати і цінувати позитивні якості партнера.

Говорити про власні почуття, а не звинувачувати: замість «ти завжди все псуєш» краще сказати «я почуваюся засмученим, коли це стається».

Розвивати вміння слухати: уважне й безоцінне слухання допомагає відновити взаєморозуміння та емпатію у парі.

До слова, адвокат із розлучень Джеймс Секстон стверджує, що стосунки руйнуються не через великі конфлікти, а через поступове зникнення уваги та накопичення дрібних образ. Щоб зупинити цей процес, не потрібні грандіозні жести — достатньо щоденних п’ятисекундних дій, які відновлюють емоційний зв’язок. Це можуть бути короткі повідомлення з нагадуванням про спільні моменти, записки з вдячністю перед виходом з дому або надіслана пісня, що асоціюється з партнером. Головна порада — не чекати на кризу, а регулярно давати партнеру сигнал, що він цінний і помічений.