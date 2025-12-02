Психологічний тест: дізнайтесь оптиміст ви чи песиміст

Психологія / © ТСН.ua

Простий психологічний тест з оптичною ілюзією, що приховує кролика та качку, може стати відправною точкою для глибокого самопізнання. Тварина, яку ви побачили першою, розкриє ваш внутрішній світогляд: чи є ви природженим оптимістом, чи схильні до прокрастинації.

Про це пише Nautilus Magazine.

Психологічний тест / © Обозреватель

Якщо першою твариною, яку ви побачили, була качка, це може вказувати на вашу схильність демонструвати оточенню яскравий і позитивний образ.

Ви, ймовірно, є тією людиною, яка випромінює оптимізм і радість.

Ви маєте глибоку чутливість, яка змушує вас прагнути захистити інших від ваших власних внутрішніх негараздів.

Цей тип особистості можна описати як «сонячний у публічному просторі, але дещо хмарний у приватній сфері». Ваше бажання підтримувати та надихати людей навколо себе є потужною рисою, навіть якщо це означає, що вам доводиться зберігати деякі особисті турботи при собі.

Натомість, якщо ваш погляд одразу зупинився на кролику, це може свідчити про періодичну боротьбу з прокрастинацією.

Часом ви можете відкладати важливі завдання, навіть усвідомлюючи їхню необхідність.

Це є поширеною особливістю людської поведінки, що являє собою затримку дії, попри знання, що ця дія є обов’язковою.

Втім, це не є непереборним недоліком. Багато хто з нас час від часу дозволяє собі насолодитися миром і спокоєм, відсуваючи інші справи на другий план заради моменту відпочинку.

