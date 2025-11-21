Психологія серійних убивць: дослідження виявило чотири спільні риси

Силует чоловіка у тумані / © pixabay.com

Психологія серійних вбивць, занурена в темряву людської психіки, завжди викликала суміш жаху та наукового інтересу. На відміну від спрощених уявлень, що часто зустрічаються у масовій культурі, мотивації таких осіб є надзвичайно складними.

Нещодавнє дослідження, проведене фахівцями з Бамберзького університету в Німеччині, пролило світло на чотири ключові нарцисичні риси, які, як виявилося, є спільними для серійних убивць із сексуальними мотивами, пише T4.

Проаналізувавши свідчення 45 таких злочинців, що діяли протягом шести десятиліть, вчені виявили, що їхнє насильство підживлюється не лише грандіозністю, але й глибокою вразливістю.

Чотири ключові нарцисичні риси

Дослідження зосередилося на чотирьох конкретних рисах, дві з яких належать до категорії «грандіозного нарцисизму», а дві — до «вразливого нарцисизму».

Отже, це такі риси:

грандіозне суперництво;

грандіозне захоплення;

вразлива ворожість;

вразлива ізоляція.

Грандіозне суперництво характеризується знеціненням інших та прагненням до верховенства, тоді як грандіозне захоплення виявляється у саморекламі та надзвичайній потребі в захопленні з боку оточення.

З іншого боку, вразлива ворожість включає параною, агресію та глибоке переконання, що з людиною поводяться несправедливо.

А вразлива ізоляція — це уникнення соціальних ситуацій для захисту крихкої самооцінки.

Як зазначила авторка дослідження Евангелія Іоанніді, психологиня і кримінологиня, психологія серійних вбивць «складніша», ніж зазвичай вважають. Ці правопорушники керуються не лише егоїзмом чи бажанням відчути себе сильними; не менш важливою є їхня вразлива сторона — образа, гіперчутливість та глибоке відчуття несправедливості. Ця співпраця грандіозної та вразливої сторін допомагає пояснити особистий характер їхнього насильства, підживлюваний потребою у контролі.

Для свого дослідження команда Іоанніді використала базу даних серійних убивць Radford/FGCU, що містить понад 1043 записи. З цієї вибірки вони ідентифікували 45 серійних убивць-чоловіків, які діяли між 1960 і 2021 роками, чиї злочини були переважно сексуально мотивовані. Всі вони діяли самостійно, були визнані дієздатними та засудженими. Шокувальні дані показали, що кількість жертв коливалася від двох до 22 на одного злочинця, із середнім показником 8,04 жертви.

Результати виявили, що вразливий нарцисизм спостерігався у 89% тверджень (40 з 45 випадків), що дещо перевищує кількість ознак грандіозного нарцисизму, виявленого у 87% (39 з 45 випадків). Конкретніше, вразлива ворожість була найпоширенішою рисою, виявленою у 84% випадків, за нею йшли грандіозне захоплення (76%), грандіозне суперництво (71%) та вразлива ізоляція (58%).

Дослідники підкреслили, що ці ознаки рідко існували окремо, демонструючи значне перекриття. Це свідчить про те, що серійні вбивці, ймовірно, мають баланс цих чотирьох рис: показну, грандіозну зовнішність, що поєднується з їхньою вразливою, більш замкнутою стороною.

Таким чином, дослідження підкреслює виражену присутність як вразливого, так і грандіозного нарцисизму у серійних убивць із сексуальними мотивами, пропонуючи більш тонке розуміння психологічних механізмів, що лежать в основі цих злочинів.

Проте, команда попереджає, що ці чотири риси «не слід інтерпретувати як прямі або виключні предиктори такого екстремального насильства», оскільки нарцисичні тенденції також присутні у багатьох людей, які ніколи не вчиняють злочинної поведінки.

Це дослідження, опубліковане у Journal of Police and Criminal Psychology, поглиблює наші знання про складну психологію серійних убивць, надаючи цінний інструмент для розуміння, але не для виправдання, їхніх жахливих вчинків.

