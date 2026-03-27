Психологія вибору: чому розумні жінки тягнуться до токсичних стосунків
Тема «поганих хлопців» вже давно стала предметом жартів, мемів та нескінченних обговорень. Але за цим легким гумором прихований цілком серйозний психологічний механізм.
Багато хто дивується: чому успішні та освічені жінки раптом опиняються поруч із чоловіком, який не прагне розвитку, а інколи навіть чинить руйнівні дії?
Психологи пояснюють, що справа не в рівні інтелекту, а в емоційних сценаріях вибору. Часто схильність обирати саме такого партнера корениться ще у дитячому досвіді.
Якщо в родині бракувало тепла чи стабільності, людина може несвідомо тягнутися до знайомих моделей поведінки — навіть якщо вони приносять біль.
Деякі жінки обирають «поганих хлопців» через яскраві емоції. Такий чоловік дарує відчуття драйву і непередбачуваності. Порівняно зі спокійними та надійними партнерами він здається більш живим, а мозок реагує на це справжнім гормональним сплеском.
Іноді на вибір впливає бажання змінити людину. Жінка вірить, що її любов здатна «врятувати» партнера. Психологи називають це синдромом рятівника, він часто зустрічається у тих, хто звик брати відповідальність за інших.
Є й соціальний фактор. Кіно та література десятиліттями романтизували образ бунтаря. Багато хто сприймає його як символ сили і харизми, хоча за фасадом часто ховається інфантильність.
Деякі жінки обирають «поганих хлопців» у періоди особистих криз, шукаючи яскраві стосунки, які заповнять внутрішню порожнечу. Але з часом ілюзія зникає, і настає болісне розчарування.
Психологи радять прислухатися до власних потреб. Усвідомленість допомагає уникнути повторення руйнівних сценаріїв. Важливо пам’ятати: вибір партнера — це не справа розуму, а емоційних звичок.
Чим раніше людина розбереться у власних внутрішніх мотивах, тим менше шансів знову опинитися поруч із тим, хто завдає болю.