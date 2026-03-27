Психологія вибору: чому розумні жінки тягнуться до токсичних стосунків

Чому розумні жінки обирають "поганих" парубків

Реклама

Багато хто дивується: чому успішні та освічені жінки раптом опиняються поруч із чоловіком, який не прагне розвитку, а інколи навіть чинить руйнівні дії?

Психологи пояснюють, що справа не в рівні інтелекту, а в емоційних сценаріях вибору. Часто схильність обирати саме такого партнера корениться ще у дитячому досвіді.

Якщо в родині бракувало тепла чи стабільності, людина може несвідомо тягнутися до знайомих моделей поведінки — навіть якщо вони приносять біль.

Реклама

Деякі жінки обирають «поганих хлопців» через яскраві емоції. Такий чоловік дарує відчуття драйву і непередбачуваності. Порівняно зі спокійними та надійними партнерами він здається більш живим, а мозок реагує на це справжнім гормональним сплеском.

Іноді на вибір впливає бажання змінити людину. Жінка вірить, що її любов здатна «врятувати» партнера. Психологи називають це синдромом рятівника, він часто зустрічається у тих, хто звик брати відповідальність за інших.

Є й соціальний фактор. Кіно та література десятиліттями романтизували образ бунтаря. Багато хто сприймає його як символ сили і харизми, хоча за фасадом часто ховається інфантильність.

Деякі жінки обирають «поганих хлопців» у періоди особистих криз, шукаючи яскраві стосунки, які заповнять внутрішню порожнечу. Але з часом ілюзія зникає, і настає болісне розчарування.

Реклама

Психологи радять прислухатися до власних потреб. Усвідомленість допомагає уникнути повторення руйнівних сценаріїв. Важливо пам’ятати: вибір партнера — це не справа розуму, а емоційних звичок.

Чим раніше людина розбереться у власних внутрішніх мотивах, тим менше шансів знову опинитися поруч із тим, хто завдає болю.