Психологи з’ясували, як дефіцит комфорту впливає на характер: феномен людей, які виросли у 1960-х

Як впливає дефіцит комфорту

Реклама

Покоління 60-х не потребувало наукових теорій, щоб зрозуміти власне дитинство — воно було їхньою щоденною реальністю. У шістдесятих про емоційний комфорт ніхто навіть не згадував. Тоді було не прийнято заглиблюватися у власні переживання, а дорослі й поготів не вважали за потрібне розділяти дитячі почуття чи якось їх виправдовувати. На будь-які прояви слабкості дитина чула коротку настанову: «Ану перестань плакати і розберися з усім сам».

Сучасні психологи дедалі частіше досліджують як виховали дітей у шістдесятих, оскільки тоді сформувався особливий тип стійкості, який у наш час стає рідкістю. Важливо розуміти, що це не спроба ідеалізувати минуле. Навпаки, науковці визнають, що тогочасна емоційна холодність та звичка замовчувати проблеми завдали багатьом людям глибоких душевних травм. Проте цей досвід не можна ігнорувати, адже сучасне покоління демонструє набагато нижчу витривалість, що свідчить про надмірну вразливість до нашого сьогоднішнього світу.

Парадокс полягає в тому, що саме відсутність миттєвої допомоги від дорослих стала для дітей 60-х найкращою школою життя. Оскільки ніхто не поспішав їх рятувати від найменшого дискомфорту, вони змалечку вчилися розраховувати на себе та шукати вихід із складних ситуацій самотужки.

Реклама

З роками цей досвід перетворився на міцний психологічний фундамент — своєрідний «внутрішній баласт». Саме завдяки йому люди того покоління здатні зберігати рівновагу та витримувати серйозні життєві потрясіння вже у дорослому віці, не піддаючись паніці чи відчаю.

Уроки Манчестера

Крістіан Келлі, автор дослідження, наводить приклад свого батька, який зростав у робітничому районі Манчестера. Життя в сім’ї заводського робітника та продавчині було позбавлене сентиментів. За вечерею тут ніхто не обговорював почуття — натомість говорили про політику, роботу та соціальну справедливість.

Це було дитинство без зайвої опіки: дитина сама долала шлях до школи та власноруч розв’язувала конфлікти з однолітками. Батьки не втручалися у дрібні негаразди й нікому не телефонували зі скаргами. Ти мав або впоратися із ситуацією, або визнати поразку, але в обох випадках наступного ранку ти знову йшов до школи.

Психолог Пітер Грей пояснює, що така повна свобода дій, попри свою зовнішню схожість із нехтуванням, насправді була тренуванням.

Реклама

У наш час життя дитини розписане по хвилинах і перебуває під постійним наглядом дорослих, що парадоксальним чином призводить до сплеску тривожності та депресій. Головна проблема в тому, що сучасна молодь вперше стикається з реальними життєвими труднощами лише у вісімнадцять років, коли виходить у дорослий світ. Натомість покоління шістдесятих проходило свій «курс виживання» та загартовувалося в самостійних рішеннях уже у вісім років.

Ця різниця в десять років є критичною, поки діти минулого вчилися справлятися з невдачами малими порціями, сучасні підлітки опиняються перед стіною проблем абсолютно беззахисними, не маючи сформованих механізмів боротьби зі стресом.

Толерантність до дискомфорту та внутрішня опора

Одним із найважливіших надбань того часу стала висока толерантність до дистресу — здатність витримувати незручності чи нудьгу, не вимагаючи негайної розради. Діти 60-х практикували це щодня — вони терпляче чекали на улюблену телепередачу, місяцями відкладали копійки на омріяну покупку та вміли розважити себе без жодних екранів.

Цей досвід безпосередньо вплинув на те, що психологи називають «локусом контролю». Це внутрішнє переконання людини в тому, що вона сама керує своїм життям, а не просто пливе за течією обставин.

Реклама

Дослідження Джин Твендж свідчать, що звід 1960 світовідчуття молоді радикально змінилося, сучасні люди частіше почуваються безсилими перед зовнішніми силами. Натомість покоління шістдесятих успадкувало від своїх батьків, які пережили війну, залізну волю та впертість. Віра у власну здатність впливати на події стала для них найкращим захистом від ментальних розладів.

Шляхетність характеру та ціна комфорту

Цікаво, що така школа життя сформувала особливий вид шляхетності, що не має стосунку до грошей чи дипломів. Це вміння людей, які виросли в бідності, з однаковою повагою ставитися і до великого боса, і до прибиральниці. Це і є той самий «внутрішній баласт», який допомагав людям шістдесятих не ламатися під час економічних криз, скорочень на роботі чи особистих втрат.

Звісно, не варто ідеалізувати ту епоху. Загартована стійкість часто межувала з емоційною глухотою, багато хто зріс у мовчанні, так і не навчившись говорити про власний біль. Проте сучасна надмірна опіка теж має свою ціну. Намагаючись вберегти дітей від найменшого розчарування, ми мимоволі переконуємо їх у тому, що вони не здатні впоратися з життям самостійно.

Стійкість як навичка, що тренується і наодинці

Головний висновок психологів простий стійкість не є вродженим талантом. Це навичка, яку потрібно тренувати, як м’язи. Усунувши з нашого побуту всі незручності («тертя»), ми випадково позбулися матеріалу, з якого будується внутрішня міцність.

Реклама

Як зазначав Пітер Грей, саме вільна гра та самостійні рішення роблять дитину незалежною. Це не заклик бути суворими чи байдужими, а нагадування про те, що впевненість не дарується — вона вибудовується. Найчастіше це стається саме в ті моменти, коли поруч немає нікого, хто міг би розв’язати проблему за нас, і ми змушені самі знайти шлях до виходу.