Психопати можуть використовувати цей жест як інструмент контролю над вами: про що йдеться

Психопат / фото ілюстративне / © Freepik

Обійми, потискання руки або дотик до плеча традиційно виступають найважливішими фізичними жестами, що передають у людських стосунках відчуття розради, допомоги та любові. Проте американські дослідники з’ясували, що тактильний контакт не завжди є проявом добрих намірів.

Про це пише Т4.

Науковці з Бінгемтонського університету (Нью-Йорк) дійшли несподіваного висновку: у романтичних стосунках фізичний дотик не завжди є актом підтримки.

Вони виявили, що дотик може бути потужним інструментом маніпуляції та контролю. Особливо часто його використовують люди з рисами «темної тріади» — тобто ті, хто демонструє психопатію, нарцисизм і макіавеллізм.

Вчені підкреслюють, що дотик може бути використаний для «посилення відчуття володіння» партнером та «сприяння поступливості з боку підлеглого».

На думку дослідників, такі жести, як спроба обійняти, втримати за руку чи потилицю під час конфлікту, насправді є продуманою тактикою для встановлення влади над партнером та придушення його опору.

Дотик може бути потужним інструментом маніпуляції та контролю для психопатів / © Pexels

Дослідження під керівництвом професора психології Річарда Меттсона вперше довело зв’язок між рисами «темної тріади» та примусовим використанням дотиків у стосунках.

Опитування 500 студентів показало, що дотик не завжди використовується щиро. Динаміка маніпуляції відрізнялася за статтю:

чоловіки з високою тривожною прив’язаністю (страхом бути покинутими) використовували примусовий дотик не для домінування, а для самозаспокоєння та підтвердження зв’язку, особливо коли відчували ревнощі;

жінки з високими показниками «темної тріади» парадоксально відчували дискомфорт від дотиків, але частіше використовували їх як інструмент для встановлення міжособистісної влади та контролю над стосунками.

Водночас науковці наголошують, що варто враховувати не лише сам жест, а й контекст, в якому він відбувається.

