ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Птах, який майже повзе в повітрі — вчені назвали найповільнішого на планеті (фото)

Дослідники розповіли про птаха, який вважається найповільнішим у повітрі, попри здатність літати значно швидше.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вчені назвали найповільнішого птаха у світі / © Вікіпедія

Швидкість польоту птахів залежить від багатьох факторів — форми крил, еволюційних особливостей і розміру тіла. Але серед усіх видів є один, який вважається рекордсменом за найповільніший політ. Найповільнішу зафіксовану швидкість тривалого польоту (близько 8 км/год) демонстрували самці американського вальдшнепа під час шлюбних польотів.

Про це свідчать дані Книги рекордів Гіннеса та орнітологічних організацій, зокрема Національного товариства Одюбона у США, пише BBC Wildlife Magazine.

Цей птах мешкає у Північній Америці та належить до родини вальдшнепових, більшість видів якої також зустрічаються в Європі та Азії. Він живе у лісах і живиться переважно черв’яками, комахами та насінням, використовуючи свій довгий дзьоб для пошуку їжі в ґрунті.

Фото bird-ukraine.pp.ua

Попри те, що американський вальдшнеп здатний розвивати швидкість до 30 миль на годину (приблизно 48 км/год) на коротких дистанціях, він відомий повільними рухами як у повітрі, так і на землі. Дослідники зазначають, що його характерна «ритмічна» хода може допомагати у полюванні, змушуючи черв’яків рухатися.

Водночас науковці застерігають, що дані про найповільніший політ не є абсолютно однозначними, оскільки першоджерела цих вимірювань важко простежити. Крім того, існують й інші «спірні» випадки серед птахів, які літають повільно або навіть зависають у повітрі — як-от колібрі.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie