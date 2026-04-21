Швидкість польоту птахів залежить від багатьох факторів — форми крил, еволюційних особливостей і розміру тіла. Але серед усіх видів є один, який вважається рекордсменом за найповільніший політ. Найповільнішу зафіксовану швидкість тривалого польоту (близько 8 км/год) демонстрували самці американського вальдшнепа під час шлюбних польотів.

Про це свідчать дані Книги рекордів Гіннеса та орнітологічних організацій, зокрема Національного товариства Одюбона у США, пише BBC Wildlife Magazine.

Цей птах мешкає у Північній Америці та належить до родини вальдшнепових, більшість видів якої також зустрічаються в Європі та Азії. Він живе у лісах і живиться переважно черв’яками, комахами та насінням, використовуючи свій довгий дзьоб для пошуку їжі в ґрунті.

Попри те, що американський вальдшнеп здатний розвивати швидкість до 30 миль на годину (приблизно 48 км/год) на коротких дистанціях, він відомий повільними рухами як у повітрі, так і на землі. Дослідники зазначають, що його характерна «ритмічна» хода може допомагати у полюванні, змушуючи черв’яків рухатися.

Водночас науковці застерігають, що дані про найповільніший політ не є абсолютно однозначними, оскільки першоджерела цих вимірювань важко простежити. Крім того, існують й інші «спірні» випадки серед птахів, які літають повільно або навіть зависають у повітрі — як-от колібрі.