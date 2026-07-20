Птахи літають не лише заради їжі: несподіване відкриття здивувало вчених

Птах / © pexels.com

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Вчені вперше отримали докази того, що птахи можуть літати не лише через потребу знайти їжу чи уникнути небезпеки, а й тому, що сам процес польоту приносить їм позитивні емоції.

Такого висновку дійшли дослідники з Утрехтського університету (Нідерланди), результати роботи яких опубліковано в журналі Behaviour, передає earth.

Дослідження проводили на 17 рожево-сірих какаду гала (Galah), які мешкають у пташиному парку Avifauna в Нідерландах. Птахам щодня надавали вибір: залишитися у вольєрі або взяти участь у вільному польоті. Водночас їжу вони отримували незалежно від свого рішення.

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Майже всі какаду щоразу обирали політ. Лише двоє птахів за весь період спостережень одного разу залишилися у вольєрі.

«Птахи часто літають без очевидної причини. Чи роблять вони це тому, що їм подобається літати, — це питання цікавило мене все життя. Тепер ми нарешті отримали інструменти, щоб дослідити це в контрольованих умовах», — зазначив керівник дослідження, біолог поведінки Йорг Массен.

Як вчені перевіряли емоції птахів

Оскільки тварини не можуть розповісти про свої відчуття, дослідники оцінювали їхній емоційний стан за трьома показниками: поведінкою, ухваленням рішень та фізіологічними змінами.

Для оцінки настрою какаду використали так званий тест на оптимізм. Птахів навчили пов’язувати один колір із ласощами — волоським горіхом, а інший — зі звичайним насінням. Після цього їм показували проміжний відтінок. Якщо птах очікував винагороду й обирав «ризикнути», це свідчило про більш оптимістичний настрій.

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Виявилося, що один день польотів майже не впливав на результати. Проте після кількох днів регулярних польотів какаду значно частіше демонстрували оптимістичну поведінку. Якщо ж птахи тривалий час не літали, їхні реакції ставали помітно песимістичнішими.

Політ змінював поведінку

Після польотів какаду активніше шукали корм, хоча вже були ситими після годування. Також вони частіше підіймали чубчики — характерну ознаку збудження та позитивного емоційного стану у какаду.

За словами Йорга Массена, така поведінка характерна для тварин, які почуваються комфортно та спокійно.

Гормони не дали однозначної відповіді

Дослідники також аналізували продукти розпаду кортикостерону — гормону стресу у птахів — у посліді. Проте цей показник не продемонстрував суттєвої різниці між днями польотів і відпочинку.

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Вчені пояснюють це тим, що сам політ є фізичним навантаженням, яке також здатне підвищувати рівень цього гормону.

«Дані з різних напрямів разом дають доволі переконливу відповідь на питання, чи мають тварини емоції. Чи переживають вони їх так само, як люди, — відповісти значно складніше», — зазначив Массен.

Чому це відкриття важливе

Автори дослідження наголошують, що результати можуть вплинути на підходи до утримання птахів у неволі. На їхню думку, вольєри мають забезпечувати достатньо простору для польотів, адже це може позитивно впливати на добробут тварин.

Водночас науковці планують перевірити, чи характерний такий ефект для інших видів птахів, зокрема хижих, які літають переважно для полювання та економії енергії.

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