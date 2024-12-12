Пуансетія чи "різдвяна зірка": секрети догляду за рослиною, щоб вона довго і рясно цвіла

Пуансетія відома своїм зелено-червоним листям. Її ще називають "різдвяна зірка". Ця рослина доповнює декор на зимові свята. Хоч батьківщина пуансетії Мексика, але вона є популярною далеко за її межами. А напередодні свят її можна знайти майже в кожному магазині.

Як доглядати за цією рослиною, аби вона милувала око якомога довше, розповів експерт із садівництва Шон Лейд в коментарі Express.

Аби рослина зберігала свої насичені кольори, їй потрібне яскраве розсіяне світло. Втім. варто уникати прямого сонячного світла, воно може листя. Гарне місце для пуансетії - біля світлого вікна.

Квітка дуже чутлива до коливань температури. Тому слід тримати подалі від вікон, радіаторів опалення та дверей.

Дуже важливим для пуансетії є процес поливання. Варто уникнути надмірного поливу, бо це може спричинити гниття коренів.

"Замість того, щоб поливати зверху, помістіть горщик у неглибокий посуд з водою на 10-15 хвилин, аби коріння увібрало вологу знизу. Поливайте лише тоді, коли верхній дюйм ґрунту здається сухим. Завжди виливайте надлишок води з блюдця, щоб запобігти гниттю", - наголошує експерт.

Пуансетія дуже ніжна рослина. Квіти і листя може в’янути й опадати, якщо їх занадто часто торкатися. Тому її краще тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Нагадаємо, фахівці кажуть, що н асправді виростити лимон на підвіконні досить просто. Доглядати за ним нескладно, а врожай ви зможете зібрати вже через три роки після висаджування.

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