Пудровий манікюр без лампи – альтернатива гель-лаку: як зробити в домашніх умовах

Б’юті-індустрія не стоїть на місці. Але більшість жінок віддають перевагу гель-лаку. Та для цього потрібно записуватися на манікюр, чекаючи вільного віконечка, потім його наносити, коригувати і так по колу. Наразі з’явилася чудова альтернатива гелевому покриттю. Це манікюр, який не потрібно сушити під лапою.

Dip-система – це інновація у сфері манікюрного мистецтва. Тепер можна швидше робити манікюр, не використовуючи лампу, а нігті будуть міцними, як при нарощуванні гелем. Розповідаємо, як зробити міцний манікюр в домашніх умовах.

Які переваги у нової Dip-системи: повний список

Простота. Процес нанесення манікюру складається із двох дій – нанесення покриття та занурення нігтя в пудру.

Процес нанесення манікюру складається із двох дій – нанесення покриття та занурення нігтя в пудру. Міцність матеріалу. Dip-пудра після нанесення активатора стає дуже твердою, за властивостями схожа на акрил.

Dip-пудра після нанесення активатора стає дуже твердою, за властивостями схожа на акрил. Гіпоалергенний матеріал. Не викликає алергію і не проникає вглиб нігтя. Dip-система повністю гіпоалергенна.

Не викликає алергію і не проникає вглиб нігтя. Dip-система повністю гіпоалергенна. Довготривалий. Тримається на нігтях від трьох тижнів, не відшаровується і не сколюється.

Тримається на нігтях від трьох тижнів, не відшаровується і не сколюється. Зміцнення тонких нігтів. Навіть якщо у власниці від природи дуже тонкі нігті, з Dip-системою вони ніколи не зламаються.

Навіть якщо у власниці від природи дуже тонкі нігті, з Dip-системою вони ніколи не зламаються. Без запаху. Лише під час нанесення активатора відбувається реакція, що дає запах. Але це дуже швидко минає.

Лише під час нанесення активатора відбувається реакція, що дає запах. Але це дуже швидко минає. Не змінює колір і не вигорає на сонці.

Як наносити Dip-пудру: покрокова інструкція

Варто пам’ятати: потрібно нанести Dip-базу на ніготь і негайно занурити його у баночку з пудрою. Лише після цього базу варто наносити на наступний ніготь, оскільки вона дуже швидко висихає.

Тонким шаром Dip-бази покрийте ніготь, сушити під лампою не треба. Занурюйте ніготь у баночку з Dip-пудрою. Потім варто легенько зчистити зайву пудру з пальця щіточкою чи великим пензликом. Можна нанести другий шар бази, але це необов’язково. Якщо насиченість кольору дозволяє, можна нанести активатор. Для того, аби покриття було більш насиченим, краще робити два шари. Після кожного шару потрібно рясно нанести активатор, не пропускаючи ділянок біля кутикули. Потім слід підрівняти нігтики за допомогою пилочки та бафика, якщо десь є нерівності. Далі покриваємо нігті Dip-топом.

Все, приголомшливий манікюр готовий. Змивати його можна звичайною рідиною для зняття лаку, але не гель-лаку, або з використанням фрезера.

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