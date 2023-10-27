Пудровий манікюр без лампи – альтернатива гель-лаку: як зробити в домашніх умовах

Як зробити пудровий манікюр вдома без лампи: сучасний спосіб міцного покриття без гель-лаку.
Б’юті-індустрія не стоїть на місці. Але більшість жінок віддають перевагу гель-лаку. Та для цього потрібно записуватися на манікюр, чекаючи вільного віконечка, потім його наносити, коригувати і так по колу. Наразі з’явилася чудова альтернатива гелевому покриттю. Це манікюр, який не потрібно сушити під лапою.
Dip-система – це інновація у сфері манікюрного мистецтва. Тепер можна швидше робити манікюр, не використовуючи лампу, а нігті будуть міцними, як при нарощуванні гелем. Розповідаємо, як зробити міцний манікюр в домашніх умовах.
Які переваги у нової Dip-системи: повний список
- Простота. Процес нанесення манікюру складається із двох дій – нанесення покриття та занурення нігтя в пудру.
- Міцність матеріалу. Dip-пудра після нанесення активатора стає дуже твердою, за властивостями схожа на акрил.
- Гіпоалергенний матеріал. Не викликає алергію і не проникає вглиб нігтя. Dip-система повністю гіпоалергенна.
- Довготривалий. Тримається на нігтях від трьох тижнів, не відшаровується і не сколюється.
- Зміцнення тонких нігтів. Навіть якщо у власниці від природи дуже тонкі нігті, з Dip-системою вони ніколи не зламаються.
- Без запаху. Лише під час нанесення активатора відбувається реакція, що дає запах. Але це дуже швидко минає.
- Не змінює колір і не вигорає на сонці.
Як наносити Dip-пудру: покрокова інструкція
Варто пам’ятати: потрібно нанести Dip-базу на ніготь і негайно занурити його у баночку з пудрою. Лише після цього базу варто наносити на наступний ніготь, оскільки вона дуже швидко висихає.
- Тонким шаром Dip-бази покрийте ніготь, сушити під лампою не треба.
- Занурюйте ніготь у баночку з Dip-пудрою.
- Потім варто легенько зчистити зайву пудру з пальця щіточкою чи великим пензликом.
- Можна нанести другий шар бази, але це необов’язково. Якщо насиченість кольору дозволяє, можна нанести активатор. Для того, аби покриття було більш насиченим, краще робити два шари.
- Після кожного шару потрібно рясно нанести активатор, не пропускаючи ділянок біля кутикули.
- Потім слід підрівняти нігтики за допомогою пилочки та бафика, якщо десь є нерівності.
- Далі покриваємо нігті Dip-топом.
Все, приголомшливий манікюр готовий. Змивати його можна звичайною рідиною для зняття лаку, але не гель-лаку, або з використанням фрезера.
Читайте також:
Ці 5 шапок уже давно ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі
Ці п'ять речей реально омолоджують жінок після 50: ви себе не впізнаєте
У чому зустрічати Новий рік 2024: повний список "щасливих" кольорів