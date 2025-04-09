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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Puffy Bob: яка вона нова стрижка весни (фото)

Боб не виходить з моди.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стрижка Puffy Bob.

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Новий тренд цієї весни - Puffy Bob. Це поєднання стрижки боб зі скуйовдженим волоссям.

Про зачіску, яка набирає популярності, пише Vogue.

Черговий фаворит соцмереж - Puffy Bob. З ним з'явилася поп-виконавиця Грейсі Абрамс у своєму турі The Secret Of Us. Нова стрижка обіцяє стати наймоднішою цього сезону.

На знімках, що з’явилися у Мережі, співачка має кудлатий боб. Зачіска підкреслює тендітний овал обличчя, оздоблений легкими хвилями, які спадають у різні боки.

Грейсі Абрамс вважає, що не варто витрачати час на випрямлячі та праски, якщо зараз в моді волосся "щойно з ліжка".

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Стрижка Puffy Bob. / © Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про тренд цього сезону — овальний боб. Це стрижка, яка є міксом класики й легкості, а також додасть образу невимушеності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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