Puffy Bob: яка вона нова стрижка весни (фото)

Новий тренд цієї весни - Puffy Bob. Це поєднання стрижки боб зі скуйовдженим волоссям.

Про зачіску, яка набирає популярності, пише Vogue.

Черговий фаворит соцмереж - Puffy Bob. З ним з'явилася поп-виконавиця Грейсі Абрамс у своєму турі The Secret Of Us. Нова стрижка обіцяє стати наймоднішою цього сезону.

На знімках, що з’явилися у Мережі, співачка має кудлатий боб. Зачіска підкреслює тендітний овал обличчя, оздоблений легкими хвилями, які спадають у різні боки.

Грейсі Абрамс вважає, що не варто витрачати час на випрямлячі та праски, якщо зараз в моді волосся "щойно з ліжка".

