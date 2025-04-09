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Puffy Bob: яка вона нова стрижка весни (фото)
Боб не виходить з моди.
Новий тренд цієї весни - Puffy Bob. Це поєднання стрижки боб зі скуйовдженим волоссям.
Про зачіску, яка набирає популярності, пише Vogue.
Черговий фаворит соцмереж - Puffy Bob. З ним з'явилася поп-виконавиця Грейсі Абрамс у своєму турі The Secret Of Us. Нова стрижка обіцяє стати наймоднішою цього сезону.
На знімках, що з’явилися у Мережі, співачка має кудлатий боб. Зачіска підкреслює тендітний овал обличчя, оздоблений легкими хвилями, які спадають у різні боки.
Грейсі Абрамс вважає, що не варто витрачати час на випрямлячі та праски, якщо зараз в моді волосся "щойно з ліжка".
Нагадаємо, раніше ми писали про тренд цього сезону — овальний боб. Це стрижка, яка є міксом класики й легкості, а також додасть образу невимушеності.