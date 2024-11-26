Пухкі японські оладки-суфле – справжній кулінарний хіт, який готується легко та швидко

Такий простий, проте вишуканий десерт обов’язково сподобається усій родині.
Японські оладки-суфле дуже високі й мають пухку повітряну текстуру, вони схожі на міні-бісквіти. Зазвичай, ці оладки піднімаються у висоту до 4-5 сантиметрів. Якщо дотримуватися покрокових інструкцій, навіть новачки в кулінарії зможуть приготувати цей японській десерт.
Які секрети приготування японських оладок
- Готування на повільному вогні. Так як тісто піднімається дуже високо, вогонь має бути повільним, щоб оладки приготувалося всередині. На випікання однієї партії оладок іде близько 10-15 хвилин.
- Додайте воду в сковороду до оладок і накрийте кришкою. Не варто пропускати цього кроку. За рецептом треба насипати столову ложку води на гарячу сковорідку, коли випікатимуться оладки, й швидко накрити кришкою. Вода перетвориться на пару, яка гарячіша за сухе повітря, тому млинці будуть добре випікатися і зарум’яняться, як у духовці.
Як приготувати японські оладки-суфле: покрокова інструкція
Інгредієнти для тіста:
- 4 яйця;
- 1/4 склянки цукру;
- 1/2 склянки борошна;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1 щіпка солі;
- 3 столові ложки молока;
- 1/2 чайна ложка ванільного цукру;
- 4 столові ложки води для пари на сковороді;
- олія чи масло для смаження.
Спосіб приготування.
- Відокремте білки від жовтків, збийте у глибокій мисці жовтки, молоко й ваніль.
- Додайте в суміш жовтків борошно, розпушувач і сіль, ретельно перемішайте і відставте.
- Потім окремо збийте білки до утворення піни, додайте цукор і продовжуйте збивати, доки білок не стане густим.
- Поставте сковороду на слабкий вогонь, додайте невеликий шматочок масла чи трохи олії.
- Поки розігрівається пательня, змішайте тісто, додавши близько 1/3 густих яєчних білків до суміші жовтків, обережно розмішайте. Коли тісто стане однорідним, додайте решту яєчних білків і знову акуратно перемішайте.
- Коли сковорода добре розжариться, починайте викладати тісто. Викладайте по 4-5 ложок на сковороду, потім повторіть дію, додавши зверху ще по ложці тіста.
- Обережно налийте 1 столову ложку води на пательню, уникаючи потрапляти на млинці. Швидко накрийте сковорідку кришкою і випікайте оладки 2 хвилини.
- Через 2 хвилини зніміть кришку і додайте ще по одній ложці тіста на кожен млинець. Накрийте кришкою і продовжуйте готувати на слабкому вогні ще 5-6 хвилин.
- Відкрийте кришку. Нижня частина оладок має стати золотаво-коричневою, обережно переверніть їх. Налийте в сковорідку ще столову ложку води і накрийте кришкою.
- Готуйте ще 4 хвилини, поки нижня частина оладок не стане золотаво-коричневою, а боки не пропечуться та не стануть сухими на дотик.
- Подавати оладки-суфле можна з улюбленим варенням, медом чи сметаною. Нехай смакує!
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