Пухкі японські оладки-суфле – справжній кулінарний хіт, який готується легко та швидко

Японські оладки-суфле дуже високі й мають пухку повітряну текстуру, вони схожі на міні-бісквіти. Зазвичай, ці оладки піднімаються у висоту до 4-5 сантиметрів. Якщо дотримуватися покрокових інструкцій, навіть новачки в кулінарії зможуть приготувати цей японській десерт.

Які секрети приготування японських оладок

Готування на повільному вогні. Так як тісто піднімається дуже високо, вогонь має бути повільним, щоб оладки приготувалося всередині. На випікання однієї партії оладок іде близько 10-15 хвилин.

Так як тісто піднімається дуже високо, вогонь має бути повільним, щоб оладки приготувалося всередині. На випікання однієї партії оладок іде близько 10-15 хвилин. Додайте воду в сковороду до оладок і накрийте кришкою. Не варто пропускати цього кроку. За рецептом треба насипати столову ложку води на гарячу сковорідку, коли випікатимуться оладки, й швидко накрити кришкою. Вода перетвориться на пару, яка гарячіша за сухе повітря, тому млинці будуть добре випікатися і зарум’яняться, як у духовці.

Як приготувати японські оладки-суфле: покрокова інструкція

Інгредієнти для тіста:

4 яйця;

1/4 склянки цукру;

1/2 склянки борошна;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1 щіпка солі;

3 столові ложки молока;

1/2 чайна ложка ванільного цукру;

4 столові ложки води для пари на сковороді;

олія чи масло для смаження.

Спосіб приготування.

Відокремте білки від жовтків, збийте у глибокій мисці жовтки, молоко й ваніль. Додайте в суміш жовтків борошно, розпушувач і сіль, ретельно перемішайте і відставте. Потім окремо збийте білки до утворення піни, додайте цукор і продовжуйте збивати, доки білок не стане густим. Поставте сковороду на слабкий вогонь, додайте невеликий шматочок масла чи трохи олії. Поки розігрівається пательня, змішайте тісто, додавши близько 1/3 густих яєчних білків до суміші жовтків, обережно розмішайте. Коли тісто стане однорідним, додайте решту яєчних білків і знову акуратно перемішайте. Коли сковорода добре розжариться, починайте викладати тісто. Викладайте по 4-5 ложок на сковороду, потім повторіть дію, додавши зверху ще по ложці тіста. Обережно налийте 1 столову ложку води на пательню, уникаючи потрапляти на млинці. Швидко накрийте сковорідку кришкою і випікайте оладки 2 хвилини. Через 2 хвилини зніміть кришку і додайте ще по одній ложці тіста на кожен млинець. Накрийте кришкою і продовжуйте готувати на слабкому вогні ще 5-6 хвилин. Відкрийте кришку. Нижня частина оладок має стати золотаво-коричневою, обережно переверніть їх. Налийте в сковорідку ще столову ложку води і накрийте кришкою. Готуйте ще 4 хвилини, поки нижня частина оладок не стане золотаво-коричневою, а боки не пропечуться та не стануть сухими на дотик. Подавати оладки-суфле можна з улюбленим варенням, медом чи сметаною. Нехай смакує!

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