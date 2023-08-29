Пухнасті талісмани: породи яких кішок принесуть в вашу оселю добробут та щастя

Віками люди вірили, що між домашніми тваринами і людьми існує особливий магічний зв'язок. Одним з найзагадковіших улюбленців вважається кішка. Існує навіть думка, що деякі породи приносять в оселю щастя і удачу.

Сфінкс

Головними особливостями цієї породи кішок є гола шкіра і унікальний зовнішній вигляд. Вони часто здаються надто космічними та незвичайними, але за таким екзотичним виглядом ховається чимало позитивних якостей.

Насамперед, сфінкси мають соціальний та лагідний характер, вони швидко і надовго прив'язуються до господарів, тому можуть стати справжніми компаньйонами. Їх гола шкіра символізує відкритість та щирість, а тому, на думку езотериків, притягує в оселю щастя, добробут і гроші.

Тайська та сіамська породи

Які кішки приносять щастя в будинок: тайська чи сіамська породи / Фото: Pexels

Це елегантні і вишукані створіння, які відразу привертають до себе увагу через витончений вигляд і незвичайне забарвлення. Ці породи відомі своєю жвавістю і товариськістю.

Східна містика цих кішок утотожнює з балансом в будинку, а тому здавна вірили, що вони можуть принести в оселю удачу. Їхні інтуїтивність і проникливий погляд допоможуть господарям в усьому знаходити шлях до успіху.

Японський бобтейл

Які кішки приносять щастя в будинок: японський бобтейл / Фото: commons.wikimedia.org

Ця порода кішок характеризується дуже коротким хвостом з вигином, що нагадує букву латинського алфавіту "Y". Серед японців бобтейли вважаються справжніми оберегами від злих духів та різних бід.

А ще вони символізують сімейне щастя, дружбу, вірність. В цій країні вірять, що бобтейл допомагає залучити в оселю атмосферу радості, позитивні зміни та добробут.

Као-мані

Які кішки приносять щастя в будинок: као-мані / Фото: commons.wikimedia.org

Ця порода кішок походить з Таїланду і відрізняється не лише неймовірною зовнішньою красою, але й досить інтригувальним характером. У кішок као-мані густе та м'яке хутро та очі різного кольору, що робить їх схожими на справжні витвори мистецтва.

Као-мані в азіатській культурі вважаються справжніми символами удачі і багатства. А тому їхня присутність в домі може принести добробут та процвітання родині.

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