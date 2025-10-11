ТСН у соціальних мережах

113
1 хв

Пухка, ароматна й неймовірно яблучна: рецепт шарлотки, яку готують цієї осені

Шарлотка вийде дуже повітряною та смачною.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Шарлотка.

Шарлотка. / © Credits

Осінь — це час, коли хочеться щось випікати на кухні, аби будинок наповнився теплим і приємний ароматом. Ідеальна осіння випічка - шарлотка. Вона ідеально смакуватиме і до чашки чаю, і до філіжанки кави.

ТСН.ua ділиться рецептом шарлотки від переможниці “МастерШеф" Наталка Нікішиної.

Інгредієнти

  • 3 яйця;

  • 100 г цукру;

  • три яблука;

  • 100 г борошна;

  • 10 мл лимонного соку.

Приготування

  1. Яйця збиваємо із цукром до стійкої піни. Після цього бережно вмішуємо просіяне борошно.

  2. Яблука зачищаємо зовні й усередині. Нарізаємо їх невеликими кубиками. На дно форми викладаємо яблука й заливаємо тістом.

  3. Розігріваємо духовку до 170 °С. Ставимо випікати шарлотку на 40 хвилин.

  4. Коли шарлотка готова, дістаємо з духовки і даємо трошки охолонути. Потім дістаємо її з форми, прикрашаємо цукровою пудрою.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом шарлотки “12 ложок”. Цей рецепт - справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на складні кулінарні експерименти.

113
