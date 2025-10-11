- Дата публікації
Пухка, ароматна й неймовірно яблучна: рецепт шарлотки, яку готують цієї осені
Шарлотка вийде дуже повітряною та смачною.
Осінь — це час, коли хочеться щось випікати на кухні, аби будинок наповнився теплим і приємний ароматом. Ідеальна осіння випічка - шарлотка. Вона ідеально смакуватиме і до чашки чаю, і до філіжанки кави.
ТСН.ua ділиться рецептом шарлотки від переможниці “МастерШеф" Наталка Нікішиної.
Інгредієнти
3 яйця;
100 г цукру;
три яблука;
100 г борошна;
10 мл лимонного соку.
Приготування
Яйця збиваємо із цукром до стійкої піни. Після цього бережно вмішуємо просіяне борошно.
Яблука зачищаємо зовні й усередині. Нарізаємо їх невеликими кубиками. На дно форми викладаємо яблука й заливаємо тістом.
Розігріваємо духовку до 170 °С. Ставимо випікати шарлотку на 40 хвилин.
Коли шарлотка готова, дістаємо з духовки і даємо трошки охолонути. Потім дістаємо її з форми, прикрашаємо цукровою пудрою.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом шарлотки “12 ложок”. Цей рецепт - справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на складні кулінарні експерименти.