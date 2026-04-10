Простий рецепт глазурі для паски від Лілії Цвіт

Ідеальна великодня паска — це не лише ніжне тісто, а й красива, білосніжна глазур, яка не липне, не осипається і добре тримає форму.

ТСН.ua підготував рецепт глазурі від кулінарки Лілії Цвіт.

Завдяки цьому рецепту ви зможете отримати густу, пишну та стійку глазур з кількох інгредієнтів. Така глазур швидко застигає і чудово підходить для прикрашання пасок.

Інгредієнти:

10 г желатину

20 мл води

200 г цукру

50 мл води

Глазурі з цих інгредієнтів вистачить на шість пасок середнього розміру.

Приготування

Залийте желатин холодною водою (20 мл) та перемішайте. Залиште на 10 хв, аби він набух. У сотейнику змішайте цукор і 50 мл води. Поставте на слабкий вогонь. Коли цукор розчинився і закипів, зніміть з вогню. До гарячого сиропу додайте набухлий желатин. Розмішайте, а потім почніть збивати міксером. Маса почне густішати. Збивайте — доки вона не стане пишною. Змащуйте паски одразу, як тільки приготували глазур. Вона швидко застигає. Якщо загусла занадто сильно, потримайте її на водяній бані.

