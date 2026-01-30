Пухкі, ароматні та смачні: що додати в тісто на оладки, щоб не опадали і не вбирали олію

Як приготувати ідеальні оладки / © pixabay.com

Реклама

Оладки здаються простою стравою, але на практиці вони часто виходять важкими, швидко осідають і буквально вбирають олію під час смаження. Замість ніжних і повітряних коржиків виходять масні та щільні шматочки тіста. Насправді існує один простий кулінарний прийом, який кардинально змінює результат. Варто додати в тісто особливий компонент — і оладки стають пухкими, ароматними, довго тримають форму та не вбирають зайвий жир.

Головний секрет приготування пухких оладок

Замість частини борошна додайте в тісто звичайний картопляний або кукурудзяний крохмаль. Достатньо столової ложки на склянку борошна. Саме крохмаль робить структуру тіста більш легкою та пористою. Під час смаження він створює тонку плівку, яка не дає олії глибоко проникати всередину оладок.

Завдяки цьому вони:

Реклама

швидко піднімаються на сковороді;

не осідають після зняття з вогню;

залишаються м’якими всередині;

мають апетитну рум’яну скоринку.

Ще одна хитрість — тепла рідина

Якщо тісто замішувати на теплому молоці або кефірі, реакція розпушувача чи соди відбувається активніше. Оладки одразу стають більш повітряними, а їхня текстура — ніжною та легкою. Холодна рідина, навпаки, робить тісто важким і ледачим.

Чому важливо дати тісту відпочити

Після замішування залиште тісто на 10 хвилин. За цей час борошно та крохмаль вберуть рідину, структура стабілізується, а оладки краще триматимуть форму. Це дрібниця, але саме вона часто відрізняє звичайні оладки від ідеальних.

Правильне смаження — половина успіху

Сковорідка має бути добре розігрітою, але не розпеченою. Якщо олія надто холодна, тісто почне її вбирати. Якщо надто гаряча — оладки швидко підгорять зовні й залишаться сирими всередині. Ідеальний варіант — середній вогонь і невелика кількість олії.

Аромат

Для більш апетитного запаху можна додати в тісто:

Реклама