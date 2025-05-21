Пухнасті хазяї дачі: як зробити так, щоб кіт не псував рослини

Кіт / © Pixabay

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Для дачників коти часто стають не просто домашніми улюбленцями, а й хазяями всього двору. Однак, коли пухнастий друг вирішує використовувати грядки для своїх потреб або використовувати полуницю як матрац, це може стати справжнім викликом для садівника. Як же вирішити проблему і привчити кота до коректної поведінки на городі?

Про це пишуть «Добрі Новини».

Експерти радять кілька дієвих способів, як уникнути руйнування ваших рослин через котів. Виявляється, коти обирають пухку землю для своїх потреб, тому важливо захистити грядки. Найкращим рішенням буде засипати грядки мульчею, такою як скошена трава, тирса або солома. Це не тільки захистить рослини, але й створить бар’єр для котячих лапок.

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Щоб коти не псували розсаду, можна накрити грядку пластиковою сіткою або покласти гілля після висіву насіння. Це буде відбивати котів, не заважаючи рослинам рости. Іншим ефективним методом є посадка лаванди, розмарину чи рутової трави, адже коти не переносять їх запах.

Якщо на дачі є ділянка з м’яким ґрунтом, де нічого не росте, облаштуйте її для кота. Помістіть стару коробку чи ящик із піском, і ваш улюбленець швидко зрозуміє, що це його територія.

Не забувайте, що коти — дуже розумні тварини, і їх можна привчити до правильної поведінки. Відвертайте їх іграшками або смаколиками, коли вони намагаються залізти на грядку. Пам’ятайте, що коти просто шукають комфорт — і ви можете допомогти їм знайти зручне місце на дачі, не руйнуючи ваш город.

Нагадаємо, раніше ми писали, що треба встигнути зробити в саду у травні.

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