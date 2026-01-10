Пухнастий і свіжий килим за 15 хвилин: секрет, який знають лише господині в Стамбулі

Турецький спосіб чищення килима / © pexels.com

Звісно, завжди можна відправити замизганий килим у хімчистку, але цей турецький лайфгак дозволяє за лічені хвилини витягнути бруд із самої основи ворсу, повернути яскравість малюнку і наповнити кімнату свіжістю — без дорогих послуг і складних процедур.

Для приготування розчину знадобиться всього три інгредієнти: літр гарячої води, столова ложка прального порошку і столова ложка нашатирного спирту. Ретельно розмішайте суміш до повного розчинення порошку — і засіб готовий до роботи.

Перед початком обов’язково надягніть гумові рукавички: розчин активний і може подразнювати шкіру. Найзручніше чистити килим щіткою зі синтетичним ворсом середньої жорсткості — вона піднімає прим’ятий ворс і витягує пил, який роками накопичувався в глибині.

Занурте щітку в розчин, струсіть зайву воду і працюйте невеликими ділянками. Рухайтеся круговими рухами, щоб ворсинки піднімалися і засіб проникав до самої основи килима. Ви побачите, як на щітці накопичується бруд, який не зміг дістати навіть пилосос.

Не забувайте періодично промивати щітку у чистій воді — це запобігатиме розмазуванню бруду по килиму. Коли закінчите, дайте килиму повільно просохнути, і ви здивуєтеся: кімната наповниться свіжістю, а ворсинки стануть м’якими та пухнастими.

Цей простий турецький метод уже полюбився багатьом господиням — він не вимагає витрат, але результат вражає не гірше за професійну хімчистку.