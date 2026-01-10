ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Пухнастий і свіжий килим за 15 хвилин: секрет, який знають лише господині в Стамбулі

Прибирати килим удома тепер можна легко і без зайвих витрат. Досвідчені господині у всьому світі користуються простим методом, який дійшов до нас із Туреччини — країни, де до килимів ставляться з особливою майстерністю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Турецький спосіб чищення килима

Турецький спосіб чищення килима / © pexels.com

Звісно, завжди можна відправити замизганий килим у хімчистку, але цей турецький лайфгак дозволяє за лічені хвилини витягнути бруд із самої основи ворсу, повернути яскравість малюнку і наповнити кімнату свіжістю — без дорогих послуг і складних процедур.

Для приготування розчину знадобиться всього три інгредієнти: літр гарячої води, столова ложка прального порошку і столова ложка нашатирного спирту. Ретельно розмішайте суміш до повного розчинення порошку — і засіб готовий до роботи.

Перед початком обов’язково надягніть гумові рукавички: розчин активний і може подразнювати шкіру. Найзручніше чистити килим щіткою зі синтетичним ворсом середньої жорсткості — вона піднімає прим’ятий ворс і витягує пил, який роками накопичувався в глибині.

Занурте щітку в розчин, струсіть зайву воду і працюйте невеликими ділянками. Рухайтеся круговими рухами, щоб ворсинки піднімалися і засіб проникав до самої основи килима. Ви побачите, як на щітці накопичується бруд, який не зміг дістати навіть пилосос.

Не забувайте періодично промивати щітку у чистій воді — це запобігатиме розмазуванню бруду по килиму. Коли закінчите, дайте килиму повільно просохнути, і ви здивуєтеся: кімната наповниться свіжістю, а ворсинки стануть м’якими та пухнастими.

Цей простий турецький метод уже полюбився багатьом господиням — він не вимагає витрат, але результат вражає не гірше за професійну хімчистку.

Дата публікації
Кількість переглядів
308
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie