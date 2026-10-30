Чим відчистити пуховик від плям / © pixabay.com

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Після кількох тижнів носіння навіть новий пуховик може втратити свіжий вигляд: на комірі з’являються темні сліди від шкіри та косметики, манжети стають сірими, а біля кишень помітні засалені ділянки. Не поспішайте прати всю куртку. У багатьох випадках достатньо почистити лише забруднені місця. Для локального очищення рекомендовано використовувати слабкий мильний розчин і м’яку тканину, не допускаючи надмірного намокання утеплювача. Є ще кілька домашніх методів, які допоможуть освіжити пуховик без повноцінного прання.

Мильна піна — для брудного коміра та манжетів

Це один із найбільш універсальних способів очищення верхнього одягу. Він підходить для звичайних побутових забруднень на комірі, манжетах, біля кишень і на нижньому краї куртки.

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Що знадобиться:

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невелика кількість рідкого мила без барвників;

склянка теплої води;

м’яка губка або чиста мікрофібра.

Додайте трохи мила у воду та збийте легку піну. Нанесіть її на губку й обережно обробіть забруднену поверхню, не натискаючи надто сильно. Потім протріть ділянку чистою вологою тканиною, щоб прибрати залишки мийного засобу. За потреби повторіть процедуру.

Важливо не заливати тканину водою: якщо волога потрапить усередину, пух або синтетичний наповнювач може збитися в грудочки.

Крохмаль або тальк — проти свіжих жирних плям

Якщо на пуховику з’явилася свіжа масна пляма, можна спробувати використати звичайний картопляний крохмаль або косметичний тальк без ароматизаторів. Сухий порошок здатний увібрати частину жиру з поверхні тканини.

Як діяти:

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Якщо пляма свіжа, обережно промокніть її сухою серветкою, не розтираючи.

Насипте невелику кількість крохмалю або тальку на забруднене місце.

Залиште на 20–30 хвилин.

Струсіть порошок або обережно приберіть його м’якою щіткою.

Цей спосіб найкраще працює зі свіжими забрудненнями. Якщо жир уже вбрався в тканину, одного порошку може бути недостатньо, тоді знадобиться локальне очищення мильним розчином.

Міцелярна вода — для слідів косметики

На комірі пуховика часто залишаються сліди тонального крему, пудри або помади. Для таких забруднень можна спробувати міцелярну воду без барвників і додаткових олій.

Змочіть ватний диск невеликою кількістю засобу й обережно промокніть пляму від країв до середини. Не тріть тканину інтенсивно, щоб не рознести косметику на більшу площу. Після цього протріть місце чистою вологою мікрофіброю, прибираючи залишки міцелярної води.

Перед використанням обов’язково перевірте засіб на внутрішньому шві або іншій непомітній ділянці. На деяких тканинах він може залишити слід або змінити відтінок.

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Розчин засобу для миття посуду — для засмальцьованих ділянок

Манжети, комір і зона біля кишень часто забруднюються шкірним жиром, кремом для рук та іншими побутовими речовинами. Для таких плям можна використати кілька крапель прозорого засобу для миття посуду, розведеного у воді.

Змочіть м’яку тканину розчином, злегка відіжміть і обережно обробіть забруднення. Потім кілька разів протріть ділянку чистою вологою серветкою, щоб повністю прибрати мийний засіб. Не використовуйте концентрат безпосередньо на куртці та не залишайте його надовго на поверхні.

Цей метод підходить не для кожної тканини, тому спочатку перевірте його на непомітному місці. Якщо виробник забороняє застосовувати мийні засоби або вказує особливий спосіб догляду, дотримуйтеся рекомендацій на етикетці.

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