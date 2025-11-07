Пуховик буде, наче щойно з хімчистки: як відчистити куртку від бруду сухим методом без прання

Як відчистити пуховик без прання / © Фото з відкритих джерел

Після прогулянок або поїздок громадським транспортом пуховик часто втрачає свіжість і має неохайний вигляд. Але часте прання може зіпсувати наповнювач, залишити плями чи призвести до втрати об’єму. Саме тому досвідчені господині користуються сухими методами чищення, які дозволяють повернути куртці охайний вигляд без води та пральної машини. Розповідаємо, як очистити пуховик без прання, щоб він був, наче щойно з хімчистки.

Як відчистити пуховик від бруду та плям без прання

Крохмаль чи сода. Ці два продукти чудово вбирають жир і пил. Насипте крохмаль або харчову соду на пляму, легенько розітріть щіткою та залиште на 15 хвилин. Потім акуратно струсіть або приберіть залишки сухою серветкою. Такий метод чищення підходить для світлих пуховиків, особливо в місцях, де з’являється сірий наліт — біля коміра чи на манжетах.

Суміш спирту та оцту для локальних забруднень. Якщо на куртці з’явилися окремі плями, змішайте столовий оцет і медичний спирт у рівних частинах. Змочіть ватний диск, обробіть пляму й одразу витріть сухою серветкою. Такий метод не залишає розводів і добре прибирає бруд навіть із темних тканин.

Манна крупа або дитяча присипка. Ці сухі засоби допомагають висвітлити тканину без пошкодження волокон. Просто нанесіть невелику кількість крупи чи присипки на забруднене місце, злегка притисніть і залиште на 30 хвилин. Потім приберіть усе м’якою щіткою. Цей спосіб особливо ефективний для гладких блискучих пуховиків або курток.

Щітка з мікрофібри для видалення пилу та ворсу. Якщо пуховик просто запорошився, не потрібно навіть використовувати якісь засоби. Пройдіться щіткою з мікрофібри або антистатичною рукавичкою, і ви побачите, як верхній шар очиститься буквально за хвилину. Такий догляд варто робити після кожного виходу на вулицю, щоб не допустити накопичення бруду.

Щоб пуховик довше залишався чистим, після очищення можна злегка обробити його антистатиком чи спреєм для водовідштовхування — тоді пил і волога не будуть осідати на поверхні.