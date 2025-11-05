Пуховик, як новий, без хімчистки: покроковий домашній алгоритм для новачків

Як правильно прати пуховик вдома / © unsplash.com

Коли пуховик чи куртка починають тьмяніти, з’являються плями й потертості, постає запитання: довірити річ хімчистці чи наважитися випрати вдома. Експерти запевняють: пральна машина чудово впорається з пуховиком, якщо знати кілька важливих прийомів, які допоможуть зберегти форму, об’єм і щільність наповнювача.

Підготовка одягу до прання

Спершу ретельно підготуйте пуховик. Застібніть усі блискавки, кнопки та липучки, щоб уникнути зачіпок і розривів. Виверніть виріб навиворіт, перевірте кишені — у них регулярно «осідають» дрібниці на кшталт монет чи ключів. Помітні плями обов’язково обробіть господарським милом: злегка натріть і дайте кілька хвилин подіяти. Так пральна машина значно краще впорається з брудом.

Вибір правильного режиму

Для прання пуховиків підійдуть лише делікатний або ручний режими. Температура — суворо 30 °C. Використовуйте рідкий засіб або спеціальний гель для верхнього одягу. Порошок краще не брати — він може залишити розводи і негативно вплинути на наповнювач. Кондиціонер для білизни також під забороною, адже він «притискає» пух і робить його плоским.

Головний секрет — м’ячики

Обов’язковий елемент успішного прання — спеціальні м’ячики для пуховиків. Покладіть до барабану дві-три штуки: вони під час прання активно збивають пух, не дозволяючи йому злипатися у грудки. Якщо таких м’ячиків нема, чудово підійдуть тенісні або м’ячики зоомагазину з м’якими шипами.

Делікатне сушіння

Після прання не викручуйте пуховик — просто злегка відтисніть воду руками. Не сушіть на батареї та не виставляйте на пряме сонце. Найкраще розкласти куртку горизонтально на рушнику або сушарці. Періодично перевертайте і м’яко розпушуйте пух, щоб він рівномірно відновлював об’єм.