Пуховик, як новий: як правильно прати та сушити зимову куртку вдома

Щоб пуховик не втратив форму, а наповнювач не збився у грудки, варто дотримуватися перевірених правил прання.

Своїми секретами поділилася блогерка Дар’я з Запоріжжя.

Перш ніж покласти куртку до барабана, необхідно ретельно перевірити всі кишені.

Важливий нюанс: засалені місця на рукавах, комірі чи біля кишень можна попередньо обробити звичайною міцелярною водою. Цей засіб для зняття косметики ефективно розщеплює бруд на тканині, не пошкоджуючи її.

Для самого прання Дар’я радять використовувати винятково рідкі засоби — капсули або гелі. Звичайний сипучий порошок часто погано вимивається зі щільного матеріалу, залишаючи білі розводи, яких важко позбутися.

Правила машинного прання

Щоб куртка залишилася об’ємною, дотримуйтеся таких технічних параметрів:

Куртку треба застібнути на всі блискавки та вивернути навиворіт.

До барабана обов’язково покладіть спеціальні м’ячики для прання (або тенісні м’ячі) — вони збиватимуть наповнювач під час процесу.

Температурний режим варто встановити на 60 градусів.

Кількість обертів від час віджимання не має перевищувати 600, щоб не деформувати виріб.

Як правильно повернути об’єм після прання

Сушіння — не менш важливий етап, ніж саме прання. Після завершення циклу пуховик треба почепити на вішак для природного висихання.

Наступного дня, коли матеріал майже висохне, блогерка рекомендує обережно побити куртку звичайним вішаком. Це допоможе розбити дрібні комочки синтепону, які могли утворитися всередині.

Ще один дієвий спосіб — використання фена. Спрямуйте потік холодного повітря на куртку, щоб допомогти пуху чи синтепону рівномірно розподілитися по всій площі. За такого підходу ваш зимовий одяг матиме вигляд практично як новий.

Нагадаємо, щоб освіжити верхній одяг без прання, фахівці радять локальне чищення простою сумішшю з мийного засобу та оцту. Такий спосіб дозволяє швидко повернути охайний вигляд пуховику та значно рідше вдаватися до повноцінного прання.