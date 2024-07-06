Пустоцвіт на огірках, що робити: яке підживлення допоможе сформуватися зав'язі

Як зменшити на огірках пустоцвіти та збільшити кількість “жіночих” суцвіть
Щоб огірки добре вродили, зверніть увагу як вони цвітуть. Для гарного врожаю важливо, щоб на огірках було менше пустоцвітів - "чоловічих" квіток та більше "жіночих" суцвіть.
Розповідаємо, що таке "чоловічі" та "жіночі" квіти на огірках, як за допомогою простого підживлення збільшити зав'язь та врожай огірків.
“Жіночі” суцвіття — ці ті квітки, з яких утворюються плоди. Вони мають приймочки, тичинкові нитки та зав’язь, з якої згодом розвивається сам огірок. “Чоловічі” квітки, або пустоцвіти, слугують для запилення, без них неможлива зав'язь плодів огірка. Але самі по собі вони не дають плодів і часто розчаровують городників, коли на кущі їх забагато, адже це означає, що врожаю не буде.
Квітки чоловічого типу розташовуються на тонкій стеблинці, а жіночі мають біля своєї основи невелике потовщення у вигляді циліндрика, схожого на маленький огірок.
Що робити, якщо на огірках є багато пустоцвітів
Виникнення пустоцвітів, "чоловічих" квіток – нормальне явище, як зазначалося, без них, без запилення врожаю не буде. Зривати їх у жодному разі не можна. Але іноді чоловічі квітки залишаються практично єдиними на рослині. А щоб отримати врожай, щоб сформувалася зав'язь, огірки потрібно підживити простим аптечним засобом, а саме — борною кислотою. Борна кислота сприяє формуванню майбутніх плодів, збільшує врожайність та покращує якість овочів.
Для приготування підживлення потрібно взяти одну чайну ложку борної кислоти (близько 5 г) розчинити у склянці окропу, оскільки в холодній воді вона розчиняється погано. Після цього розвести у 10 літрах води. Після цього отриманий розчин потрібно влити в розпилювач і ретельно обприскати всі огіркові кущі з усіх боків. Найкраще це робити вранці, коли рослини активно вбирають поживні речовини.
Підживлення огірків борною кислотою допомагає не лише збільшити кількість “жіночих” квіток, а й зміцнює зав’язі, роблячи їх міцними та стійкими до різних захворювань.
Чому на огірках з'являються пустоцвіти
Причин може бути багато, а саме:
- Занадто молоде насіння, наприклад, зібране минулого року. Найкраще для садіння брати чотирирічне насіння, або насіння, якому 2-3 роки.
- Неправильна підготовка до висаджування насіння. Щоб збільшити кількість жіночих квітів на огірках, перед садінням необхідно замочити насіння в розчині марганцівки, борної кислоти або спеціальних препаратів.
- Нестача світла може бути причиною пустоцвітів і навіть призвести до опадання зав'язі.
- Неправильний полив. Огірки потрібно багато поливати лише до цвітіння, під час цвітіння. до плодоношення полив слід тимчасово припиняти.
- Не правильне підживлення. Коли вносять багато азотних добрив, а калійних та фосфорних не вистачає, рослина нарощує багато зеленої маси, а плоди не формуються.
Читайте також: