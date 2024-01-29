П'ять найкращих зачісок для жінок 40 плюс, які приховують залисини та додають об'єму

Зачіски та стрижки для жінок для збільшення об'єму від відомих стилістів.

Жінки старше 40 років через гормональні зміни часто стикаються з різноманітними проблемами волосся, як то його випадіння, стоншення і навіть поява залисин. Експерти рекомендують у таких випадках приховати ці проблеми за допомогою таких зачісок.

Італійський боб

Він підкреслить найкращі риси обличчя, додавши волоссю додаткового об’єму та пружності.

Густі, тупі кінці цієї стрижки створюють повітряний, об’ємний вигляд. Це витончений і стильний вибір для багатьох випадків, універсальна стрижка, яка має чудовий вигляд майже на будь-якій формі обличчя та типі волосся. Довжину можна відкоригувати, щоб доповнити ваші риси обличчя та створити привабливий силует.

Італійський боб / Фото: Splash News

Багатошаровий боб із чубком-шторкою

Шари можуть вдало підкреслити ваші риси обличчя та надати об’єму, а додавання чубка – приховати зморшки на лобі та привернути увагу до очей.

З віком волосся стає тоншим, тому додавання текстури допоможе вашому волоссю підтягнутися та оживить його.

Багатошаровий боб із чубком-шторкою / Фото: Splash News

3. Піксі з глибоким боковим проділом

Це стильний і сучасний варіант для жінок з коротким волоссям. Бічний проділ допомагає створити об’єм і підкреслити риси обличчя.

Піксі з боковим проділом / Фото: Shutterslock

Тонкий, хвилястий шеггі

Універсальна зачіска, яка підходить для будь-якого типу волосся, як для довшого, так і для коротшого. Ч убки часто використовують для обрамлення обличчя і, зокрема, для надання йому молодості. Зачіска робить ваше волосся густішим і є чудовим способом додати об’єм рідкому волоссю.

Шеггі / Фото Splash News

Асиметричний боб

Асиметричний боб – чудовий вибір» для зрілих красунь, оскільки це ідеальне поєднання класичного, але водночас сучасного й модного.

Цей стиль настільки модний, що ідеально підходить для того, щоб наші жінки в розквіті сил мали надзвичайно розкішний вигляд.

Асиметричний боб / Фото Splash News

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